Le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex, Faruk Fatih Özer, a été condamné à une peine ahurissante de 11.196 années de prison, selon les médias turcs. Cette affaire a défrayé la chronique en Turquie et au-delà, mettant en lumière les risques associés aux investissements dans le monde volatile des cryptomonnaies. Thodex, qui était autrefois une plateforme en vogue dans le monde de la crypto, a soudainement suspendu ses activités sans préavis, invoquant un mystérieux besoin de cinq jours pour traiter un investissement extérieur non spécifié.

Cette décision a semé la panique parmi les utilisateurs qui cherchaient désespérément à accéder à leurs fonds. La plateforme Thodex avait attiré de nombreux investisseurs grâce à une campagne publicitaire agressive, promettant même des voitures de luxe à certains investisseurs. Les offres alléchantes avaient attiré de nombreuses personnes cherchant à tirer profit de la frénésie des cryptomonnaies. Parmi les cryptomonnaies populaires, Thodex avait particulièrement mis l'accent sur le dogecoin, une monnaie numérique qui avait commencé comme une blague mais qui avait pris de l'ampleur grâce à l'intérêt de personnalités influentes telles qu'Elon Musk.

La plateforme avait proposé des remises spectaculaires sur cette cryptomonnaie, attirant ainsi davantage d'investisseurs. Cependant, la joie des investisseurs a été de courte durée. Lorsque Thodex a brusquement cessé ses activités, de nombreuses personnes se sont retrouvées avec des comptes bloqués et des fonds inaccessibles. Les autorités turques ont rapidement ouvert une enquête sur l'affaire et ont émis un mandat d'arrêt international, une notice rouge d'Interpol, contre Faruk Fatih Özer. Après plusieurs mois de cavale, Faruk Fatih Özer a finalement été arrêté en Albanie en août 2022. Il a été extradé vers la Turquie en avril de l'année suivante pour faire face aux accusations portées contre lui.

Les autorités turques estiment qu'il a fui avec environ deux milliards de dollars d'actifs appartenant à près de 400 000 utilisateurs de Thodex. Selon des sources généralement bien introduites, deux frères de l'accusé ont écopé d'une peine identique. Cette affaire a non seulement mis en évidence les risques inhérents aux investissements dans les cryptomonnaies, mais elle a également soulevé des questions sur la réglementation et la sécurité de ces plateformes d'échange. Les investisseurs doivent désormais plus que jamais faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent de participer à l'univers des cryptomonnaies.