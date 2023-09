Hier Vendredi à Belem, Neymar a écrit une nouvelle page d'histoire du football brésilien en dépassant Pelé pour devenir le meilleur buteur de la sélection brésilienne. Une réalisation qui marquera à jamais sa carrière et qui confirme son statut de superstar mondiale. C'était un moment mémorable pour Neymar et pour tous les amoureux du football brésilien. Alors que les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 battaient leur plein, Neymar a réussi à inscrire deux buts contre la Bolivie, portant son total à 79 buts en 125 sélections. Un exploit qui dépasse les attentes de tous, sauf peut-être les siennes.

L'histoire a commencé avec un coup de théâtre, un penalty manqué par Neymar à la 17e minute. C'était un moment de tension, car tout le monde savait que le record était à portée de main. Mais Neymar n'a pas tardé à se racheter. À la 61e minute, il a marqué son 78e but en équipe nationale, dépassant ainsi le légendaire Pelé, qui avait marqué 77 buts en 92 matches. Mais Neymar n'était pas rassasié. Il voulait que son record soit incontestable, indiscutable. Dans les arrêts de jeu, il a ajouté un autre but à son compte, portant le total à 79.

Désormais, le record est bel et bien le sien, et il n'y a pas de doute à ce sujet. Cependant, il est important de noter que le record de Pelé est sujet à controverse. En effet, Pelé revendiquait 95 buts en 113 matches de sélection, mais ce chiffre inclut des buts marqués lors de matches amicaux entre la Seleçao et des clubs ou équipes officielles d'États brésiliens, que la FIFA ne reconnaît pas. Cela dit, la réalisation de Neymar reste impressionnante et mérite d'être célébrée.

Comparativement, la moyenne de buts de Pelé reste supérieure à celle de Neymar, avec 0,84 but par match contre 0,63 pour l'ancien joueur de l'équipe de la capitale française. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Neymar a évolué dans une époque différente. Neymar est déjà une légende vivante du football brésilien, et cette réalisation ne fait que renforcer son statut. À seulement 31 ans, il a encore de nombreuses années de carrière devant lui, et il continuera à écrire son histoire dans les annales du football mondial.