La Chine se lance dans une aventure technologique digne des univers de science-fiction. Vous avez sûrement déjà vu dans des films comme Star Wars des Jedi utilisant la "Force" pour déplacer des objets sans aucun contact physique. Ces manœuvres, appelées "Force push" ou "Force pull", leur permettent de léviter, de déplacer d'autres personnes, ou même de manipuler des objets de manière complexe. Une pure magie cinématographique qui a désormais inspiré les chercheurs de l'Université nationale de technologie de la défense en Chine à faire de ce fantasme une réalité. C'est ce que révèle le média chinois South China Morning Post.

L'équipe de recherche chinoise s'est lancée dans la conception d'un dispositif révolutionnaire capable de manipuler des objets à distance en utilisant la force magnétique. Leurs travaux, dévoilés dans un article publié dans la revue à comité de lecture Systems Engineering And Electronics le 16 août, promettent de repousser les limites de ce qui était jusqu'à présent considéré comme peu pratique.

L'un des principaux défis de l'utilisation de la force magnétique pour contrôler des objets à distance est la diminution rapide de son intensité à mesure que la distance entre la source magnétique et l'objet augmente. Cependant, l'équipe de recherche chinoise affirme avoir relevé ce défi avec succès. Leur dispositif de force magnétique a une portée effective impressionnante allant jusqu'à 1 km (0,6 miles), ce qui le rend suffisamment puissant pour arrêter ou détourner un gros morceau de débris spatial de sa trajectoire vers un vaisseau spatial ou un satellite en quelques minutes. De plus, il peut tirer un petit satellite vers un vaisseau spatial hôte pour des opérations d'inspection ou d'entretien.

L'équipe de recherche, dirigée par le chercheur associé Zhang Yuanwen, travaille actuellement sur la conception et la vérification expérimentale d'un prototype de leur dispositif. L'une des percées majeures de leur technologie réside dans leur capacité à diriger la force magnétique vers un objet distant.

Le cœur du prototype est un canon coaxial magnétisé, un dispositif capable de générer des vagues de gaz chaud et dense aux électrons à haute énergie. Ces vagues de plasma en forme de tore contiennent des particules chargées libres, à savoir des ions et des électrons, qui peuvent se déplacer en réponse aux champs électriques et magnétiques. Le champ magnétique résultant du courant de décharge dans l'anneau de plasma induit un courant dans le plasma, générant ainsi un champ magnétique opposé à celui d'origine.

Ce processus se répète jusqu'à ce que les lignes du champ magnétique soient pratiquement "figées" dans le plasma, ce qui signifie que la force magnétique peut être transportée vers un endroit éloigné par l'anneau de plasma lui-même.

L'ensemble de cette avancée technologique est à la fois fascinant et impressionnant. Les implications potentielles sont vastes, allant de la gestion des débris spatiaux à la maintenance des satellites en orbite. Cependant, il est important de noter que ce dispositif n'est encore qu'à l'étape de prototype, et des défis techniques et pratiques devront certainement être surmontés avant de le voir en action à grande échelle.

Cette initiative chinoise nous rappelle que la frontière entre la science-fiction et la réalité scientifique continue de s'estomper, et que les avancées technologiques les plus audacieuses peuvent souvent être inspirées par les rêves les plus fantastiques de l'humanité. Le futur s'annonce passionnant pour la recherche et le développement de ces technologies de manipulation à distance, et il est à espérer que les chercheurs continueront à repousser les limites de l'impossible. Qui sait, peut-être un jour, les Jedi auront une concurrence venue tout droit de la Terre.