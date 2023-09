Après avoir annoncé qu’il ne sera pas candidat à un troisième mandat présidentiel, Macky Sall a définitivement fait taire toutes les rumeurs qui circulaient à son encontre. En effet, des voix lui prêtaient l’intention de vouloir se présenter pour un troisième mandat à la tête de l’État sénégalais. En 2024, le natif de Fatick va se retirer et la course pour sa succession est ouverte. L’ancien président de l’Assemblée nationale a porté son choix sur Amadou Ba pour conduire la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à la présidentielle.

Durant son entretien à RFI et France 24, Macky Sall est revenu sur le choix d’Amadou Ba comme dauphin et sur les prétendues bisbilles au sein de la coalition. En effet, il faut dire que le choix du président sénégalais n’a pas été du goût de tout le monde. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Agriculture qui avait des ambitions pour 2024 a démissionné de son poste pour exprimer sa désapprobation suite au choix d’Amadou Ba comme candidat de l’alliance au pouvoir. Macky Sall a été ferme en disant qu’il n’y a aucune fracture au sein de Benno Bokk Yaakar.

Le président sénégalais a rappelé que c’est lui qui a initié et piloté la coalition depuis sa naissance et qu’il a su mettre en place des mécanismes pour renforcer la cohésion même lorsque les opinions sont divergentes. "Je reste le président de la coalition, je reste le président de mon parti. Je ne suis pas candidat, mais je reste le président du parti jusqu’à nouvel ordre et le président de la coalition. C’est normal qu’il y ait des résistances. Mais, au bout du compte, nous avons vu un processus d’alignement et finalement d’acceptation" dira le dirigeant sénégalais. Cependant, Macky Sall a notifié qu’il ya des personnalités au sein de BBY qui souhaite se présenter comme candidat et que des discussions sont en cours afin de trouver un véritable consensus.

Reconnu comme un fin technocrate, Amadou Ba sera-t-il en mesure de faire face aux poids lourds de la politique sénégalaise qui ont un fort ancrage territorial ? Selon le président sénégalais, son actuel premier ministre a toutes ses chances, car il possède des atouts et des qualités que ses futurs adversaires n’ont pas. " Amadou Ba est le candidat d’une majorité. Certes, son poids personnel va jouer, mais il part avec l’atout que les autres n’ont pas : c’est d’avoir une majorité qui le soutient. Il a le soutien du président, qui est un acteur politique. Donc, tout cela mis sur la balance devrait l’aider à pouvoir battre ses adversaires" a déclaré un Macky Sall serein qui croit au potentiel d’Amadou Ba.