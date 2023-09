Dans le cadre du match Mozambique # Bénin comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), le sélectionneur des Mambas du Mozambique, Francisco Queriol Conde Júnior dit Chiquinho Conde a rendu public le lundi 04 septembre 2023 la liste de ses 25 joueurs qui affronteront les Guépards du Bénin le samedi 09 septembre 2023 à Maputo. La rencontre de ce samedi 09 septembre est d’une importance capitale pour Chiquinho Conde.

C’est pourquoi il compte sur ces 25 Mambas pour décrocher pour son pays, sa 5ème participation à une phase finale de la Can après celles des années de 1986, 1996, 1998 et 2010. Evoluant dans le groupe L, le Mozambique est 2ème avec 7 points. Les Mozambicains sont talonnés de très près par le Bénin qui totalise 5 points. Avec ces 7 points, le Mozambique n’aura besoin que d’un nul à défaut d’une victoire pour se qualifier pour la Can contrairement au Bénin qui est dans l’obligation de s’imposer avant d’obtenir son billet pour la plus prestigieuse compétition statutaire de la Confédération africaine de football (Caf). On pourra donc dire qu’il y aura de l’électricité dans l’air pour ce match Mozambique # Bénin du samedi prochain à Maputo. L’Equipe qui sera forte mentalement et va respecter les consignes de l’entraîneur va décrocher sa qualification pour la Can. Rappelons que dans la poule L, le Sénégal est déjà qualifié tandis que le Rwanda n’est plus dans la course de la qualification.

Liste complète des 25 joueurs

Gardiens de but (3) :

Ernan Siluane,

Victor Guambe,

Ivane Urrubal.

Défenseurs (8) :

Domingos Macandza (Mexer),

Edmilson Dove, Bruno Langa,

Bheu Januário,

Edson Sitóe (Mexer),

David Malembana,

Fernando Chamboco,

Feliciano Jone (Nené).



Milieux de terrain (11) :

Amade Momade (Amadou),

Ricardo Guimarães (Guima),

Dário Melo,

Shaquille Nangy,

Clésio Bauque,

Geny Catamo,

Jonathan Muiomo,

Elias Pelembe (Dominguês),

Witiness Quembo (Witi),

Gildo Vilanculos,

Stélio Ernesto (Telinho).

Attaquants (3) :

Stanley Ratifo,

Faisal Bangal,

Dayo Antonio.