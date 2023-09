Le succès fulgurant de Tesla et de son emblématique PDG, Elon Musk, est l'un des récits les plus remarquables de l'histoire récente de l'industrie automobile et de la finance. L'investisseur milliardaire Jeremy Grantham, cofondateur de GMO, est l'un des observateurs qui n'avaient pas anticipé l'ascension stratosphérique de cette entreprise et la fortune de Musk. L'histoire de Jeremy Grantham est une saga d'investissement avec des hauts et des bas, mais il considère son pari sur Tesla comme l'"histoire de perdant préférée". En 2019, il a fait l'acquisition d'une Tesla rouge et, dans une lettre trimestrielle à l'époque, il n'a pas mâché ses mots pour vanter la qualité de la voiture.

Cependant, il avait une perspective radicalement différente en ce qui concerne les actions de l'entreprise, les qualifiant de "très chères" et doutant de leur viabilité à long terme. Le point de vue de Grantham sur Tesla à l'époque était basé sur des données financières objectives. À ce moment-là, l'entreprise ne générait pas de revenus significatifs, et ses perspectives semblaient incertaines, voire précaires, avec des problèmes de trésorerie persistants. En fait, il était difficile de prédire que Tesla survivrait au cours des deux années suivantes.

Mais la suite de l'histoire a déjoué les prévisions de Grantham de manière spectaculaire. Les actions de Tesla ont non seulement survécu, mais elles ont connu une croissance exponentielle, multipliant leur valeur par dix. Comment cela a-t-il été possible ? Pour Jeremy Grantham, la réponse réside en grande partie dans le charisme et la capacité de persuasion exceptionnels d'Elon Musk. Il décrit le PDG de Tesla dans l'épisode du vendredi du podcast The Compound & Friends comme un "propagandiste si merveilleux" qu'il a réussi à attirer des investisseurs et à faire monter la valeur des actions bien avant que la viabilité financière de l'entreprise ne soit démontrée.

Musk a vendu des actions à plusieurs reprises, générant ainsi une énorme quantité de pouvoir d'achat réel qui a alimenté le développement des gigafactories de Tesla dans le monde entier. La gestion de l'argent à partir de "rien" est, selon Grantham, une sorte de miracle financier accompli par Musk. Tesla a achevé sa première gigafactory en 2016 au Nevada, et depuis lors, l'entreprise en a ouvert plusieurs autres, notamment à New York, Shanghai, Berlin et au Texas. Cette expansion rapide a été financée en grande partie grâce aux investissements des actionnaires convaincus par la vision de Musk.

Il est important de noter que ce changement de fortune de Tesla n'est pas passé inaperçu. Il y a à peine trois ans, la plupart des critiques estimaient que l'entreprise était vouée à l'échec, que les grands acteurs de l'industrie automobile tels que Volkswagen et General Motors finiraient par la dépasser. Mais l'histoire a pris une tournure surprenante, avec Tesla maintenant en tête de la course et dépassant ses concurrents traditionnels. Aujourd'hui, son patron est l'homme le plus riche de notre planète. Son histoire continue d'inspirer beaucoup de personnes.