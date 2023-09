Les tensions entre la Russie et les États-Unis restent palpables, marquées par une série d'évènements, de divergences idéologiques et de rivalités géopolitiques. Cette méfiance mutuelle s'est cristallisée autour de plusieurs enjeux internationaux, notamment le conflit en Ukraine, et les sanctions économiques imposées par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Ce climat de défiance continue d'entraver la coopération bilatérale et d'alimenter une atmosphère d'incertitude dans les relations internationales.

Dans ce contexte de tensions internationales accrues, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, s’est exprimé de manière critique à l’encontre des pays occidentaux lors de la réunion annuelle de l’ONU à New York. Qualifiant l’Occident de « l’empire du mensonge », il a accusé ces nations d’adopter une mentalité néo-coloniale pour gagner le soutien du sud global en faveur de l’Ukraine dans le conflit actuel.

Lavrov a rejeté fermement les initiatives de paix, y compris une proposition en 10 points du président Zelensky et les dernières propositions de l’ONU pour relancer l’initiative de la mer Noire. Pour lui, ces plans de paix n’étaient ni réalistes ni réalisables, mettant en lumière le manquement des pays occidentaux à respecter leurs promesses envers la Russie, notamment concernant la levée des sanctions.

Sur le plan économique, le ministre russe a attribué les crises sur les marchés de l’énergie et de l’alimentation aux pays occidentaux. Il les a accusés d’imposer des sanctions et des mesures coercitives à des nations plus vulnérables, exacerbant ainsi les difficultés mondiales, notamment la flambée des prix des produits de base.

Pendant ce temps, sur le front militaire, l’Ukraine persiste dans sa contre-offensive pour récupérer les territoires perdus, ciblant en particulier les installations navales en Crimée. Ces manœuvres stratégiques visent à affaiblir les capacités militaires russes dans la région, et les deux parties continuent de faire état des pertes et avancées dans ce conflit en cours.