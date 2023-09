Aux quatre coins du monde, des mécanismes sont enclenchés afin de réussir le processus de transition énergétique. D’importants moyens sont mobilisés afin de réduire à grande échelle l’utilisation des énergies fossiles. L’Afrique joue un rôle majeur dans ce processus de transition énergétique. Le continent regorge des ressources qui ont indispensables à la valorisation des énergies renouvelables. Un pays en Afrique se distingue par sa politique de mise en avant des énergies renouvelables. Il s’agit de Djibouti.

Le pays de la corne de l’Afrique a mis en place un ensemble de mesure afin de faire des énergies renouvelables le principal pilier de son indépendance énergétique. Il ya quelque jours, Ismaïl Omar Guelleh le président djiboutien a inauguré le premier parc éolien du pays. D’après les chiffres, le parc éolien Red Sea Power sera en mesure de produire 60 mégawatts d’énergie propre. De plus, cette installation va participer à mettre fin à 252 500 tonnes d’émissions de CO2 par an. Ce projet ambitieux a vu le jour grâce à l’apport en capitaux d’investisseurs privés.

Selon des sources concordantes, le montant global du parc éolien Red Sea Power s’élève à 122 millions de dollars. Djibouti est confronté régulièrement à des pénuries de courants qui plombent les activités des populations. Ce projet éolien va grandement renforcer la capacité énergétique du pays. Les experts évoquent une augmentation de 50 % de la capacité globale. Le président djiboutien a exprimé toute sa satisfaction après l’inauguration de l’unité Red Sea Power.

Il s’est notamment exprimé en ces termes : "cette réalisation revêt une importance capitale. Elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien, qui s’inscrit dans le cadre de notre transition énergétique, constitue un Jalon décisif. Nous sommes convaincus que sans l’augmentation de nos capacités nationales de production énergétique, le développement que nous souhaitons pour notre pays ne serait ni possible ni envisageable". Le potentiel de ce petit pays dans le domaine des énergies renouvelables est considérable.

En plus de l’éolien, Djibouti dispose d’énormes ressources solaires et géothermiques qui sont en mesure de faire passer sa production d’énergie à 300 MW. Les autorités djiboutiennes ont de grandes ambitions pour le secteur des énergies renouvelables. Avec son expertise et ses ressources Djibouti compte devenir ni plus ni moins le premier pays d’Afrique à produire de l’électricité uniquement avec les énergies renouvelables. Il va sans dire que le pays a un train d’avance sur le continent en ce qui concerne la vision autour de la transition énergétique. Nul doute que d’autres nations africaines pourront prendre exemple sur Djibouti pour révolutionner leur secteur énergétique.