Malgré les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Russie, notamment en raison de la situation en Ukraine, les importations américaines d'engrais russes ont atteint un niveau record. De janvier à juillet, les États-Unis ont importé des engrais russes pour une valeur de 944 millions de dollars, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période de l'année précédente, où le précédent pic était de 900 millions de dollars. La Russie, un producteur majeur d'engrais, s’est révélée être le deuxième plus grand fournisseur des États-Unis, juste après le Canada, dans les sept premiers mois de cette année, rapporte la presse chinoise se basant sur des données américaines

Cela, malgré une chute significative des achats américains en juillet, lesquels ont été divisés par trois par rapport à juin, atteignant ainsi leur plus bas niveau depuis août 2021. Étonnamment, ces importations record surviennent dans un contexte de sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres nations occidentales à la Russie, à la suite de son intervention militaire en Ukraine. Toutefois, les exportations d'engrais russes, qui représentent 14 % du commerce mondial, n'ont pas été interdites par les pays occidentaux.

Les États-Unis ont affirmé ne pas souhaiter utiliser la nourriture comme une arme, évitant ainsi de créer des crises humanitaires aux dépens des populations vulnérables. Les sanctions occidentales, ciblant principalement les institutions financières russes, ont néanmoins entravé les exportations russes. Les commerçants ont rencontré des difficultés pour traiter les paiements russes et pour obtenir des navires et des assurances.

Suite à l’intervention militaire russe en Ukraine en février de l'année précédente, les prix des engrais clés tels que le phosphate diammonique et l'urée ont atteint des sommets, avant de connaître une baisse d'environ 50 %.En conclusion, l'augmentation des importations américaines d'engrais russes souligne la complexité et les contradictions des relations internationales, où les nécessités économiques peuvent parfois prévaloir sur les différends politiques et militaires.