Le drame de Sèmè Kraké qui a eu lieu, le samedi 23 septembre 2023, a amené les autorités béninoises à prendre des mesures, contre les mauvaises pratiques pouvant porter atteinte à la vie humaine. Sur ce point, le ministre béninois de l’Économie et des finances, Romuald Wadagni a échangé avec les acteurs de la filière Kpayo, afin de redynamiser ce secteur tout en tenant compte de ces problèmes. La rencontre a eu lieu le lundi 25 septembre 2023. Les grandes lignes de la rencontre ont été communiquées, dans une interview accordée au média Bip radio, par Théophile Adjovi, secrétaire général national de l’association des importateurs, des revendeurs et transporteurs de produits pétroliers.

« Le ministre ne veut pas supprimer la vente de l’essence »

À en croire Théophile Adjovi, le gouvernement n’a pas l’intention de bannir ce secteur, mais de l’améliorer. « Le ministre ne veut pas supprimer la vente de l’essence, il ne veut pas non plus que l’essence soit la cause de mortalité comme ce fut le cas » a-t-il laissé entendre, tout en soulignant que le gouvernement n’autorise pas l’installation des magasins de stockage de produits pétroliers dans les agglomérations. « Il a demandé aussi d’être prêts pour la collaboration avec la commission chargée de la distribution des stations trottoirs » a ajouté Théophile Adjovi.

Notons que les échanges entre Romuald Wadagni et les acteurs du secteur Kpayo interviennent dans un contexte où l’État béninois avance dans son projet de le formaliser. En effet, suite au conseil des ministres du mardi 26 septembre dernier, le gouvernement a déjà 2000 mini-stations certifiées, par le ministère de l’Industrie et du commerce. Lesdites stations sont prêtes et seront déployées, dans les jours à venir, dans les zones ciblées. Plusieurs sources du ministère de l’Industrie et du commerce indiquent que d’autres mini-stations seront bientôt acquises et permettront de couvrir toute l’étendue du territoire national.