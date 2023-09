Quelques jours après le décès du patron du groupe de paramilitaires russes Wagner, un média fait d’étranges révélations sur sa famille. Selon des informations qui ont été rapportées par la chaîne d'information russe en ligne « Mozhem Obyasnit », des actifs de l'empire de Prigojine, qui comprenait des dizaines d'entreprises et un chiffre d'affaires annuel de centaines de milliards de roubles, ont été redistribués par des membres de sa famille peu avant sa mort.

On retient que quelques jours avant le crash, la société de développement Lakhta Plaza, qui construit des centres d'affaires, des hôtels et des immeubles résidentiels à Saint-Pétersbourg, est passée aux mains de son fils Pavel Prigojine. Quelques jours après l'échec de la mutinerie du chef Wagner, de nouveaux directeurs généraux ont été nommés pour l'entreprise et d'autres sociétés appartenant au fils de Prigojine le 26 juin. La veuve de Prigojine, Lyubov, aurait été démise de ses fonctions de propriétaire de deux des plus grandes entreprises et remplacée par Dmitry Koshara, un partenaire de longue date du patron de Wagner.

Tout ceci intervient peu avant l’accident qui a entraîné son décès ainsi que celle de neuf autres personnes. Le Kremlin a déclaré le 27 août que des tests génétiques avaient confirmé que Prigojine était l'une des 10 personnes tuées lorsqu'un avion qu'il possédait et qui volait de Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé près du village de Kuzhenkino, dans la région russe de Tver, le 23 août. Il a été inhumé dans la plus grande discrétion à Saint-Pétersbourg.

Pour l’heure, les causes réelles de l’accident ne sont pas connues. Les autorités russes semblent tout de même avoir un premier suspect. Il s’agit en effet du pilote personnel d'Evguéni Prigojine qui n’était pas aux commandes de l’appareil au moment de l’accident. Ce dernier, identifié comme Artem Stepanov serait en réalité en vacances au Kamtchatka, une péninsule à l'extrême est de la Russie.