Les relations entre les États-Unis, la Chine et la Russie sont marquées par une complexité croissante, reflétant une nouvelle ère de rivalités géopolitiques. Avec la Chine, les États-Unis sont en conflit sur plusieurs fronts, dont les désaccords commerciaux, les accusations d'espionnage technologique, les revendications territoriales en mer de Chine méridionale et les questions diplomatiques entourant Taïwan. Dans le même temps, les relations américano-russes sont tendues à cause principalement des situations géopolitiques comme l'Ukraine, mais aussi des affaires d'ingérence politiques et de préoccupations concernant les traités sur les armements.

Ces tensions sont alimentées par une compétition pour l'influence mondiale et les préoccupations stratégiques dans diverses régions clés, posant des défis majeurs à la stabilité internationale. Dans une ère où la technologie avancée joue un rôle de plus en plus important dans les conflits armés, surtout avec l'exemple de la guerre en Ukraine, le Pentagone semble miser fortement sur les systèmes sans pilote. C'est particulièrement vrai pour l'U.S. Marine Corps, qui se prépare à intégrer divers types de drones et de véhicules autonomes dans son arsenal. L'objectif étant d'accroître à la fois la portée et la flexibilité des unités marines en cas de conflit potentiel, surtout dans des théâtres comme l'océan Pacifique où la distance entre les cibles peut être significative. Avec un nombre record de drones, les USA peuvent faire face à divers menaces.

La versatilité des drones kamikazes

Un élément clé de cette stratégie est l'intégration de drones kamikazes dans le cadre du programme de modernisation "Force Design 2030". Ces drones pourraient être lancés depuis des navires de surface ou des sous-marins sans équipage, ajoutant une nouvelle dimension aux capacités offensives et de reconnaissance des Marines. L'utilisation de drones kamikazes équipés de caméras permettrait non seulement de frapper les cibles, mais aussi de mener des missions de reconnaissance avancées, une tactique déjà éprouvée dans d'autres conflits.

Il y a quelques mois, il a été rapporté que l'U.S. Marine Corps cherchait à développer des munitions rôdeuses pour compenser la portée insuffisante de leurs missiles actuels. En incorporant des drones kamikazes dans leurs hélicoptères d'attaque, les Marines espèrent étendre considérablement leur portée opérationnelle. Les anciens systèmes comme les missiles "Hellfire", efficaces dans des conflits comme celui en Irak, s'avèrent limités en termes de portée dans des contextes comme l'océan Pacifique.

Vers un futur plus autonome

Dans l'ensemble, l'U.S. Marine Corps investit activement dans les technologies sans pilote pour moderniser ses capacités. De l'introduction des drones kamikazes à la mise en œuvre de navires de surface et de sous-marins autonomes, ces développements visent à préparer les forces américaines à un nouveau type de guerre où la distance, la rapidité et la flexibilité sont cruciales. Ces technologies sans pilote pourraient devenir un élément clé de la stratégie militaire américaine en cas de conflit avec des puissances comme la Russie ou la Chine.