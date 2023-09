Le yuan onshore, la monnaie chinoise (soumise au contrôle strict de Pékin) dont les fluctuations sont surveillées de près par les marchés financiers internationaux, se retrouve actuellement dans une situation préoccupante. En effet, sa valeur a atteint son niveau le plus bas face au dollar depuis l'année 2007. Cette baisse significative du yuan est principalement due à plusieurs facteurs économiques et commerciaux qui pèseraient sur la Chine selon nos recoupements d'informations. L'un des éléments clés de cette dépréciation est la contraction continue des exportations chinoises.

En août, ces exportations ont reculé pour le quatrième mois consécutif. Cette tendance inquiétante soulève des doutes quant à la santé économique globale du pays. Les signaux économiques négatifs se sont multipliés ces derniers temps, et le gouvernement chinois semble être confronté à un dilemme quant à la nécessité d'un plan de relance. La situation actuelle du yuan onshore est d'autant plus préoccupante que Pékin maintient un contrôle strict sur ses échanges. Cela signifie que le gouvernement a la capacité d'intervenir dans le marché des changes pour tenter de stabiliser la monnaie.

Cependant, malgré les efforts déployés pour prévenir une dévaluation excessive, le yuan continue de perdre de la valeur. En ce qui concerne les marchés boursiers asiatiques, ils réagissent également à cette situation économique difficile en enregistrant des pertes. La Bourse de Hong Kong, Shanghai et Tokyo ont toutes enregistré des baisses significatives, brisant une série de hausses consécutives.

Pour rappel, le yuan onshore est la monnaie officielle de la République populaire de Chine. Il se différencie du yuan offshore par son utilisation principale sur le territoire chinois. Émis et réglementé par la Banque populaire de Chine, il est destiné aux transactions nationales, notamment les échanges commerciaux, les investissements et les prêts à l'intérieur du pays. Bien que son taux de change soit géré par les autorités, des mécanismes de marché ont été introduits progressivement pour lui conférer une certaine flexibilité.