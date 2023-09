Les 16 et 17 septembre dernier les arbitres du football béninois étaient au test physique. Une épreuve qui a permis d'enregistrer des performances reluisantes. Ceci intervient à quelques jours du lancement du championnat de première division au Bénin. Deux jours pour mettre à l'épreuve les acteurs du sifflet béninois, ce test a priorisé uniquement les arbitres de grade fédéral et ceux de grade ligue.



Après le passage de grade qui a favorisé la mise à l'épreuve de tous les arbitres de tout grade sur toute l'étendue du territoire national le week-end dernier, le test physique intervient juste au lendemain. La Commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a organisé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, des tests physiques pour les arbitres en vue du championnat national. Le 16 septembre, les arbitres Fifa et de grade fédéral ont été évalués, tandis que le 17 septembre était dédié aux arbitres de grade ligue.

Les épreuves comprenaient des tests de Rsa sur 40 mètres, des sprints intermittents de 75m-25m, ainsi que des évaluations spécifiques pour les arbitres assistants, incluant le Coda test. 119 arbitres Fifa et de grade fédéral ont été évalués, avec 12 d'entre eux qui n'ont pas atteint les critères requis. 54 arbitres de grade ligue ont également subi les tests, parmi lesquels 8 ont rencontré des difficultés. Borgias Houédin, Instructeur physique national adjoint, a souligné que "les arbitres fédéraux et Fifa ont affiché des performances plus impressionnantes que ceux de la ligue.

Nous avons enregistré un taux de réussite de 90% pour eux, contre 85% pour les arbitres de grade ligue", a-t-il déclaré. L'événement s'est déroulé en présence des membres de la Commission des arbitres ainsi que du Directeur du sport d'élite (Dse), ancien arbitre international, et de l'instructeur national des arbitres, Bonaventure Coffi Codjia.