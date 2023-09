Les relations entre la France et plusieurs pays africains, dont l'Algérie, le Maroc, le Mali, le Burkina Faso et récemment le Niger, ont été marquées par des tensions à la fois historiques et actuelles. Le contexte de ces tensions est diversifié, incluant des questions de mémoire coloniale, des intérêts économiques et des enjeux sécuritaires. Concernant l'Algérie, les relations sont fortement influencées par l'histoire coloniale et la guerre d'indépendance, et des événements récents comme les déclarations d'Emmanuel Macron et les différends industriels ont exacerbé les tensions. Le Maroc entretient également des relations complexes avec la France, mêlant coopération et rivalités, notamment autour de questions de souveraineté et de politiques migratoires.

Les relations avec le Mali et le Burkina Faso sont également tendues, particulièrement autour de la présence militaire française et de la gestion des conflits internes. Le Niger, quant à lui, a récemment manifesté des signes de mécontentement, notamment en relation avec des questions de sécurité et de développement. Ces tensions avec les pays africains mettent en lumière la nécessité pour la France de repenser ses relations avec le continent, dans un esprit de respect mutuel et de coopération équilibrée, pour surmonter le passé et construire un avenir commun.

L'Algérie multiplie les coups

L’Algérie a récemment surpris par une mesure restrictive envers les écoles privées proposant un programme français, révèle Le Monde. Juste avant la rentrée scolaire, certaines de ces institutions ont été sommées par les autorités de mettre un terme à l’enseignement de ce cursus sous peine de sanctions, plongeant ainsi le milieu éducatif dans une incertitude palpable. Ces écoles, jusqu'ici dans une sorte de tolérance légale, se trouvent maintenant dans une position délicate.

Cet événement survient dans un contexte de tensions politiques entre la France et l’Algérie, exacerbées par les déclarations d’Emmanuel Macron en 2021 et des divergences profondes dans certains secteurs socio-économiques. La décision algérienne s’inscrit dans un mouvement de réaffirmation de l’autonomie nationale, illustré par des réformes industrielles visant à réduire la dépendance à l’égard de la France et par la promotion de l’anglais au détriment du français dans certaines institutions.

Des tensions permanentes

Selon le Monde, malgré l’interdiction du programme français, celui-ci n’a pas été complètement éradiqué. Des cours sont organisés en secret et des manuels sont partagés discrètement, témoignant de la résilience et de la détermination des familles et des éducateurs. Cette clandestinité révèle les tensions sous-jacentes et le conflit entre les aspirations des citoyens et les directives gouvernementales.

Ces évolutions dans le domaine éducatif reflètent un enjeu plus large entre la France et l’Algérie, marqué par des tensions persistantes et une quête d'autonomie de la part de l'Algérie. Les mesures prises illustrent une volonté de redéfinir les relations et les influences réciproques, que ce soit dans le secteur éducatif, industriel ou plus globalement dans les liens diplomatiques et historiques qui unissent ces deux nations.