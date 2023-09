Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a proclamé une nouvelle vision pour le secteur éducatif du pays. L'annonce récente de la suppression des frais d'inscription et de réinscription dans les établissements scolaires publics et confessionnels pour l'année scolaire 2023-2024 traduit une volonté affirmée de rendre l'éducation accessible à tous les Gabonais. Cette décision, saluée par bon nombre, devrait non seulement améliorer le taux de scolarisation, mais aussi atténuer les inégalités socio-économiques. Ce bouleversement dans le secteur éducatif intervient dans un contexte politique particulièrement chargé. Rappelons que le Gabon traverse une période de transition, à la suite de l'éviction d'Ali Bongo du pouvoir.

Les derniers jours ont été marquées par des événements majeurs, notamment la nomination de Raymond Ndong Sima, économiste et figure emblématique de l'opposition, au poste de Premier ministre de transition hier après le coup d'Etat intervenu quelques jours plus tôt. Homme d'expérience, Ndong Sima a déjà servi en tant que Premier ministre sous Ali Bongo de 2012 à 2014, mais s'était depuis distancé du régime, prônant un changement profond pour le Gabon.L'arrivée au pouvoir du général Brice Oligui Nguema, à la suite d'un mouvement militaire, a engendré des changements rapides dans la structure politique du pays.

Oligui Nguema, ayant prêté serment le 4 septembre, a depuis montré son désir de créer un gouvernement plus inclusif, faisant appel à des figures politiques de divers horizons.Cette période de transition s'annonce prometteuse pour de nombreux Gabonais qui aspirent à un renouveau démocratique. L'initiative concernant l'éducation, couplée à une volonté de gouvernance plus transparente et participative, donne espoir à une population en quête de changements substantiels.