La région de l’Afrique du Nord regorge d’inestimables ressources naturelles qui sont extrêmement convoitées. La Tunisie, la Libye, la Tunisie, le Maroc ou encore l’Égypte sont des zones riches en hydrocarbures. Si l’on prend exemple sur le gaz, un pays comme l’Égypte possède des atouts considérables. En 2015, un immense champ gazier avait été découvert au large du pays des pharaons. Il s’agit du champ Zohr situé en mer méditerranée. Ce gisement revêt d’une importance capitale pour l’indépendance gazière de ce pays d’Afrique du Nord.

Ce lundi 18 septembre, les autorités égyptiennes ont fait une annonce des plus importantes en ce qui concerne le secteur gazier. En effet, Tarek El-Molla, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales a déclaré que l’Égypte va mettre en place des mécanismes pour lancer une nouvelle campagne de forage de puits sur le gisement gazier Zohr dans l’intervalle 2024-2025. Pour cette année, L’Égypte a produit près de 2,4 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour soit 3 700 barils de condensats par jour.

Avec l’annonce de la mise en service prochaine de ces puits gaziers, l’Égypte a pour ambition d’accroitre considérablement sa production et entrevoir de nouvelles perspectives. D’après les autorités locales, d’ici octobre 2023, de nouveaux puits pourront entrer en service. Des investissements records sont prévus dans le secteur gazier égyptien. Le président Abdel Fattah al-Sissi met en avant une politique qui doit permettre à son pays de tirer le maximum de bénéfices liés à l’exploitation des ressources en hydrocarbures.

Cette rente sera ensuite redirigée vers des domaines comme l’Agriculture, l’Élevage, l’Éducation, la Santé, le Tourisme, les Biens et services afin de créer une valeur ajoutée au profit de la population. Selon divers experts, l’Égypte possède l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique du Nord. Le pays a enclenché une série de réformes pour créer un environnement favorable à l’investissement. Les résultats de cette politique ont porté leurs fruits, car l’économie nationale a connu une réelle embellie ces dernières années après une longue période d’instabilité politique qui avait fait fuir les investisseurs. Une bonne gestion des ressources en hydrocarbures est en mesure de faire passer le pays à un autre niveau de son développement. D’autres projets structurants sont actuellement en court et nul doute que dans les années venir l’Égypte deviendra une référence.