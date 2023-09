Le Nigeria est considéré comme l’une des principales puissances économiques du continent africain. Le pays d’Afrique de l’Ouest regorge d’immenses potentialités dans tous les domaines. Agriculture, pêche, élevage, biens et services, télécommunications, industrie du divertissement, le Nigeria ne manque pas d’atouts. Cependant, ce sont les ressources en hydrocarbures qui font la principale force du géant d’Afrique de l’Ouest. Le pays possède d’importantes réserves de pétrole et de gaz. Il ya quelques mois, le Nigeria a basculé dans une autre dimension en inaugurant sa première raffinerie de pétrole sous la houlette d’Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique.

Cette raffinerie permettra aux pays d’engranger des bénéfices colossaux et d’entrevoir de nouvelles perspectives. Comme indiqué plus haut, le potentiel gazier du pays est faramineux et suscite de nombreuses convoitises. Les premières autorités nigérianes mettent les bouchées doubles afin de créer un cadre favorable pour la valorisation du secteur gazier. D’ambitieux projets sont en cours afin d’attirer les investisseurs pour exploiter les gigantesques ressources gazières. L’objectif est d’arriver à placer au même niveau les revenus du pétrole et du gaz.

Ce samedi 16 septembre, la société publique du pétrole du Nigeria (NNPC Ltd) a paraphé un accord avec le géant asiatique Indorama Corporation pour l’exploitation du gaz local. Cette société est un leader mondial dans le domaine de la chimie, de la pétrochimie et de la production de fibres synthétiques. Selon des sources concordantes, cet accord représente une valeur de 7 milliards $. Mele Kyari, le directeur général de NNPC Ltd a exprimé sa satisfaction en ces termes : "NNPC Limited signe un protocole d’accord historique avec Indorama Eleme Petrochemicals Limited sur l’approvisionnement en gaz dans le but de promouvoir l’utilisation du gaz naturel par les industries d’utilisation du gaz à grande échelle". Nul doute que les réserves gazières du Nigeria vont constituer une grande force dans le processus de développement économique du Nigeria.

Le pays veut se poser comme un acteur de choix dans la livraison de produits gaziers et pétroliers à l’international tout en sécurisant le ravitaillement sur le plan local. Après son élection victorieuse à la tête de l’État, Bola Tinubu a fait de la sécurité et de la prospérité économique ses principaux objectifs. Malgré ses immenses atouts, le géant ouest-africain est confronté à de nombreux défis comme celui du chômage de masse et de la pauvreté. Il va sans dire qu’il faudra mettre en place plusieurs mécanismes économiques qui permettront aux populations de bénéficier des retombées de l’exploitation des ressources naturelles.