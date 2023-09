Warren Buffett, l'homme d'affaires légendaire et investisseur chevronné, a récemment fait parler de lui en grimpant dans le classement des personnes les plus riches du monde, surpassant ainsi Larry Page, le co-fondateur de Google. Cette nouvelle a fait sensation dans le monde de la finance et de la technologie. La fortune de Warren Buffett a atteint un sommet impressionnant de 123 milliards de dollars, marquant une ascension fulgurante dans le classement des milliardaires. En parallèle, la valeur nette de Larry Page a connu une légère baisse, s'établissant à environ 122 milliards de dollars.

Ce changement majeur dans la hiérarchie de la richesse mondiale a propulsé Warren Buffett au rang de quatrième personne la plus riche de la planète, menaçant ainsi la position de Larry Ellison et de Bill Gates, respectivement président d'Oracle et cofondateur de Microsoft. Ellison détient actuellement une fortune estimée à 126 milliards de dollars, tandis que Gates trône au sommet avec une valeur nette de 129 milliards de dollars.

Ce succès financier spectaculaire s'explique en partie par la hausse de la valeur nette de Warren Buffett, qui a augmenté de près de 600 millions de dollars en une seule journée, atteignant ainsi un montant estimé à 123 milliards de dollars selon l'indice Bloomberg Billionaires. En comparaison, la fortune de Larry Page, le cocréateur d'Alphabet, la société mère de Google, a chuté de 1,2 milliard de dollars pour atteindre environ 122 milliards de dollars.

Ce n'est pas la première fois que Warren Buffett se hisse au sommet de la liste des milliardaires. Il avait déjà dépassé des figures de la tech telles que Sergey Brin d'Alphabet, Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, et Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, avec des fortunes respectives de 116 milliards, 115 milliards et 110 milliards de dollars. La croissance de la richesse de Warren Buffett cette année a été remarquable, avec une augmentation d'environ 16 milliards de dollars, reflétant une hausse de près de 19 % de la valeur des actions de Berkshire Hathaway, son entreprise, atteignant ainsi un record historique.

L'investissement massif dans les actions d'Apple a également été un facteur clé de cette réussite, les actions de la société ayant grimpé de 36 % depuis le début de l'année. Berkshire Hathaway, considérée comme un microcosme de l'économie américaine en raison de sa taille immense et de ses intérêts diversifiés, a également bénéficié de la maîtrise de l'inflation et de la diminution des craintes de récession et d'augmentation des taux d'intérêt.