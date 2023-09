Depuis le mois de juillet, le Niger est englué dans une profonde crise politique. En effet, le 26 juillet, Mohamed Bazoum avait été débarqué par un Coup d’État perpétré par le CNSP avec à sa tête, le général Abdourahamane Tchiani. Pour justifier ce Coup d’État, le CNSP avait mis en avant la cause sécuritaire et de mauvaise gouvernance. Depuis lors, Mohamed Bazoum fut placé en résidence surveillée au sein de la présidence. La communauté internationale a condamné dans son ensemble le coup de force intervenu au Niger.

C’est ainsi que la CEDEAO a pris des sanctions draconiennes à l’encontre du Niger. L’institution sous-régionale a sommé les militaires de rétablir l’ordre constitutionnel et a décidé d’activer sa force en entente pour rétablir Bazoum dans ses fonctions. Les sanctions de la CEDEAO ont eu un impact considérable sur la bonne marche sur l’économie nationale. Depuis l’arrivée du CNSP au pouvoir, Hama Amadou, ancien président de l’Assemblée nationale et ex premier ministre en exil du côté de la France s’est montré actif dans les médias. Il s’était notamment exprimé au micro de Vox Africa pour donner ses analyses sur la situation politique au Niger.

Après deux ans d’exil, l’ex Premier ministre et leader du Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine (Moden Fa Lumana) a regagné le Niger ce 12 septembre. Hama Amadou avait été incarcéré suite aux manifestations eu lendemain de la présidentielle pour contester la victoire de Mohamed Bazoum. Il obtiendra une autorisation spéciale pour aller se faire soigner en France. En 2017 déjà, le chef de file du Moden Fa Lumana avait fait face à des démêlés avec la justice. En effet, l’opposant nigérien fut condamné dans une affaire de trafic de bébé.

À quoi peut-on s’attendre suite au retour d’Hama Amadou au Niger ? Il marque son retour à un moment où le régime du CNSP a indiqué vouloir initier un dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif va-t-il offrir la possibilité à Hama Amadou de se refaire une santé sur le plan politique ? Les cartes sont-elles rebattues ? Pendant longtemps, l’ancien président de l’Assemblée nationale avait été considéré comme un potentiel successeur à Mahamoudou Issoufou.

Ses démêlés avec la justice nigérienne sont-ils derrière lui ? Quel sera le dénouement de la crise au Niger ? Pour le moment, il règne une sorte de statuquo alors que la CEDEAO se tient prête à intervenir militairement. Cependant, Bola Tinubu a indiqué que cette option pourrait être écartée si les militaires du CNSP renoncent au pouvoir et rétablissent l’ordre constitutionnel.