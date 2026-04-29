Affaire Kémi Séba : la procureure sud-africaine s’oppose à sa libération sous caution

L’activiste béninois Kémi Séba a comparu ce 29 avril 2026 devant le tribunal régional de Pretoria, en Afrique du Sud. À l’issue de l’audience, la juridiction a décidé de le maintenir en détention provisoire et de renvoyer l’examen de sa situation au 11 mai.

Au cours des débats, la question de son statut diplomatique a été évoquée. Le passeport présenté par l’intéressé n’a pas été jugé suffisant par la juridiction, faute d’accréditation préalable ou d’ordre de mission reconnu. La procureure s’est opposée à la demande de mise en liberté sous caution.

Des éléments à charge évoqués à l’audience

Des déclarations attribuées à des enquêteurs sud-africains, rapportées par le quotidien de service public La Nation, ont été évoquées lors de l’audience. Selon ces propos, l’activiste serait considéré comme « une personne très dangereuse » et ferait l’objet de recherches dans plusieurs pays.

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Les mêmes sources indiquent que son interpellation serait intervenue dans le cadre d’une opération menée par des agents sous couverture, se présentant comme des prestataires de sécurité. L’objectif aurait été de déjouer une tentative de passage clandestin vers le Zimbabwe. La procureure aurait également évoqué des soupçons liés à la planification d’attaques qualifiées de terroristes. Ces éléments n’ont pas été confirmés par une décision judiciaire à ce stade et restent soumis à l’appréciation du tribunal.

Une procédure engagée depuis le 13 avril

L’arrestation de Kémi Séba remonte au 13 avril 2026 à Pretoria, par la Direction des enquêtes criminelles prioritaires. Présenté une première fois devant la juridiction le 20 avril, il avait été placé sous mandat de dépôt, dans l’attente de l’examen d’une éventuelle remise en liberté.

Lors de cette première audience, il comparaissait avec plusieurs coaccusés, dont François van der Merwe, présenté comme facilitateur, son fils Khonsou Séba Capo Chichi, âgé de 18 ans, ainsi que deux autres personnes. La juridiction avait alors décidé de reporter l’examen du dossier afin de statuer ultérieurement sur la demande de mise en liberté sous caution.

Les mandats d’arrêt et la procédure d’extradition

Dans une déclaration datée du 20 avril 2026, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a indiqué que l’activiste faisait l’objet de deux mandats d’arrêt émis au Bénin.

Le premier, signé le 13 juin 2025, vise des faits de blanchiment de capitaux. Le second, daté du 12 décembre 2025, concerne des accusations d’apologie de crime et d’incitation à la haine et à la violence. Le magistrat précise avoir saisi les autorités judiciaires sud-africaines d’une demande d’arrestation provisoire.

« Il s’agit d’une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l’État requérant et de l’État requis », a déclaré le procureur spécial dans ce communiqué. À ce stade, la demande d’extradition n’a pas encore été formellement transmise. Sa préparation est en cours, selon le parquet spécial, dans le cadre des mécanismes de coopération judiciaire liant les deux pays.

Une détention prolongée dans l’attente de la prochaine audience

La décision rendue ce 29 avril prolonge la détention de Kémi Séba dans l’attente de l’évolution de la procédure. La juridiction sud-africaine devra examiner à nouveau la question de la liberté sous caution lors de l’audience fixée au 11 mai. D’ici là, les autorités judiciaires poursuivent l’instruction du dossier, tandis que la procédure d’extradition engagée par les autorités béninoises reste en phase préparatoire.