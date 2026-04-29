Maroc : l'influenceuse britannique Rachel Kerr portée disparue à Agadir, sa famille lance un appel

Une ressortissante britannique de 31 ans, identifiée comme Rachel Kerr, est portée disparue à Agadir, au Maroc, depuis plusieurs jours. Selon sa famille, la photographe et créatrice de contenu n’a plus donné signe de vie depuis le week-end dernier, après avoir quitté son lieu d’hébergement.

Originaire d’Écosse, Rachel Kerr se trouvait dans la station balnéaire pour un déplacement lié à son activité professionnelle. D’après les informations communiquées par ses proches sur les réseaux sociaux, son téléphone est éteint et aucun contact n’a pu être établi depuis samedi.

Disparition signalée après une sortie nocturne

Selon des déclarations de membres de son entourage relayées sur les réseaux sociaux, la jeune femme aurait été vue pour la dernière fois dans un établissement de nuit d’Agadir aux premières heures de la matinée. Elle aurait quitté son hôtel plus tôt dans la journée, sans que ses déplacements ultérieurs ne soient clairement établis.

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Sa cousine a indiqué que son dernier lieu de séjour connu était un hôtel de la ville, précisant que toute trace de communication s’est interrompue peu après son départ. Une amie proche affirme que les autorités ont été alertées et que des recherches sont en cours pour tenter de la localiser. Des éléments avancés par ses proches suggèrent qu’elle pourrait avoir rencontré des difficultés financières avant sa disparition. Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées officiellement à ce stade.

Mobilisation de la famille et des autorités

Face à l’absence de nouvelles, la famille a lancé un appel à témoins afin de recueillir toute information susceptible de permettre de retrouver la jeune femme. « Nous sommes très inquiets pour sa sécurité », a écrit un membre de sa famille dans un message diffusé en ligne.

Selon les déclarations d’un proche, le frère de Rachel Kerr se serait rendu sur place pour participer aux recherches. Les autorités locales et les services britanniques compétents seraient également impliqués dans le suivi de la situation, bien qu’aucune communication officielle détaillée n’ait encore été publiée.

Un précédent dans la région

Un cas similaire avait été signalé en novembre 2024, lorsqu’un touriste belge de 29 ans avait disparu près de Taghazout, au nord d’Agadir, alors qu’il séjournait dans la région avec des amis. Sa famille avait elle aussi diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. L’issue de cette affaire n’a pas fait l’objet d’un suivi médiatique clairement établi. Les recherches concernant Rachel Kerr se poursuivent, tandis que ses proches continuent de relayer leur appel afin d’obtenir toute information permettant de retracer ses derniers déplacements.