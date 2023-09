En Afrique, le conflit entre les normes culturelles locales et les contenus médiatiques internationaux est mis en lumière par la récente sanction du CNC au Cameroun contre la chaîne Canal+ Elles. Cette chaîne est accusée de diffuser des "pratiques obscènes à tendance homosexuelle", contrairement aux lois et valeurs en vigueur dans le pays. Canal+ s'était engagé à prendre des mesures correctives après une mise en garde du CNC le 12 juin 2023.

Parmi ces mesures figuraient l'instauration d'un code parental et une révision des programmes pour les aligner avec les normes et coutumes camerounaises. Cependant, ces promesses sont restées "sans effet" selon le régulateur, conduisant à une escalade dans les tensions entre le diffuseur et l'autorité de régulation.

En conséquence, une ordonnance de suspension immédiate de la diffusion de Canal+ Elles au Cameroun a été émise le 22 septembre. Cette décision visait à forcer la chaîne à se conformer aux régulations locales. Malgré cela, la chaîne restait disponible aux téléspectateurs camerounais plusieurs jours après la directive.

Bien que Canal+ Elles soit sous le feu des projecteurs, il est à noter que d'autres chaînes du groupe, telles que Canal+ Premières et Canal+ Cinéma, ne sont pas affectées et demeurent accessibles au public camerounais. Ainsi, l'impact global sur l'offre de Canal+ dans la région semble limité.