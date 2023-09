Ray Dalio, le célèbre investisseur milliardaire, a récemment fait sensation en exprimant son optimisme quant aux perspectives de croissance de l'Inde. Selon lui, le pays présente le plus fort potentiel de croissance parmi les 20 premières nations du monde au cours de la prochaine décennie. Cette affirmation audacieuse a suscité l'attention de nombreux experts et observateurs économiques. Dalio, qui s'exprimait lors du All-In-Summit au Royce Hall sur le campus de l'UCLA à Los Angeles, a comparé l'Inde à la Chine en 1984.

Il a notamment souligné la similitude entre le Premier ministre indien Narendra Modi et Deng Xiaoping, l'architecte des réformes économiques qui ont propulsé la Chine sur la scène mondiale. Cette comparaison met en lumière l'espoir de Dalio que les réformes entreprises par Modi mèneront l'Inde vers une croissance économique soutenue. Cependant, l'optimisme de Dalio ne se limite pas à une simple comparaison historique. Il estime également que l'Inde bénéficiera du conflit commercial en cours entre les États-Unis et la Chine.

Selon lui, les pays neutres, comme l'Inde, sont historiquement mieux positionnés pour prospérer pendant les périodes de conflits internationaux. Il cite l'histoire comme preuve de cette tendance, affirmant que les pays en guerre ont tendance à souffrir économiquement tandis que les pays neutres tirent profit de la situation. Bien sûr, il convient de noter que Dalio n'ignore pas les risques qui pèsent sur la croissance de l'Inde. Toutefois, il estime que ces défis ne devraient pas entraver le potentiel de croissance du pays de manière significative.

Sa confiance dans l'avenir de l'Inde repose sur la conviction que les réformes et les politiques économiques actuelles contribueront à créer un environnement propice à l'investissement et à la croissance. Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif au monde, ce qui lui confère une crédibilité significative dans le domaine des investissements et de l'économie. Il est souvent décrit comme un investisseur macroéconomique adepte des méthodes quantitatives, ce qui signifie qu'il s'appuie sur des données économiques et des modèles analytiques pour prendre ses décisions d'investissement.