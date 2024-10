Piqué par un moustique, un américain meurt d’une maladie rare des années après

Photo Unsplash

Un décès survenu quelques années après avoir été piqué par un moustique. En effet, aux États-Unis, l’histoire d’un homme, père de famille, qui est décédé des suites d’une grave maladie, quasiment 5 ans après avoir été pris à partie par un moustique, a suscité une vive émotion.

C’est dans le Connecticut, état des États-Unis, qu’un père de famille a trouvé la mort des suites d’une maladie extrêmement rare, transmise par un moustique qui l’a piqué alors que celui-ci se trouvait dans son propre jardin, en train de réaliser quelques opérations de jardinage. Cette maladie, c’est l’encéphalite équine de l’Est que les médecins estiment mortelle dans 30% des cas environ.

Piqué par un moustique en 2019

Quelques heures après la piqûre, ce dernier a commencé à souffrir de maux de tête et de vomissements. Il sera alors pris en charge dans l’hôpital local. Sur site, les médecins traitent un gonflement cérébral, qui aurait d’ores et déjà pu lui être fatal. Il tombera alors dans le coma, pendant deux mois. Lorsqu’il en ressortira, sa vie ne sera plus jamais la même, réalisant sans cesse des allers et retours entre son domicile et les centres de soins.

Souffrant de complication, il trouvera finalement la mort, quasiment cinq ans après sa terrible mésaventure. Une douleur pour sa famille, qui, à travers la voix de l’une de ses filles, a tenu à rappeler qu’en un claquement de doigts, qu’en l’espace d’une seule seconde, c’est toute une vie qui peut basculer, d’autant que cette maladie, bien que connue, reste particulièrement complexe à traiter.

Un nombre de cas, largement en hausse

Les médecins, eux, tentent de rassurer. Les cas d’encéphalite équine de l’Est sont particulièrement rares, bien qu’en hausse, notamment aux États-Unis. Rien qu’en 2024, ‘est une dizaine de cas qui ont été enregistrés. Ces hausses sont toutefois sporadiques et inexpliquées. En effet, d’une année sur l’autre, la courbe a tendance à croître sans que personne soit vraiment en mesure d’expliquer pourquoi.