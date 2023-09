Les transferts de fonds internationaux revêtent d’une importance capitale pour la bonne marche de l’économie mondiale. L’Afrique a un faible taux de bancarisation et les moyens de transferts de fonds constituent un véritable atout pour l’économie. En 2016, deux jeunes Nigérians du nom d’Olugbenga Agboola et Iyinoluwa Aboyeji ont fondé la startup Flutterwave qui est spécialisée dans les processus de transferts de fonds. Flutterwave s’est construit pas à pas et aujourd’hui elle pèse près de 3 milliards de dollars. Basée à Lagos et à San Francisco, la société déploie ses services dans plus d’une trentaine de pays africains.

Flutterwave vient de passer à une autre étape de son développement. En effet, la fintech va désormais pouvoir implanter ses services en Inde ce qui est une avancée considérable. Flutterwave a réussi un véritable exploit en signant un accord de partenariat avec IndusInd Bank, une des plus importantes institutions financières en Inde. D’après des données officielles, Induslnd Bank compte près de 35 millions de clients à travers l’Inde. Parmi les clients de l’institution, on retrouve des particuliers, de grandes entreprises et des institutions gouvernementales

L’Inde c’est la 5e puissance économique mondiale avec un PIB de 3530 milliards de dollars et un marché de consommation de plus de 1 milliard d’habitants. Selon divers experts, l’Inde est en passe de devenir la troisième puissance mondiale en 2030. Les autorités indiennes sont très ambitieuses et estiment que le pays a la possibilité de se hisser au rang de deuxième puissance économique dans moins de 50 ans. Vous l’aurez donc compris, l’Inde tire l’économie mondiale et toutes les plus grandes entreprises internationales se battent pour s’y installer. Avec ce partenariat, Flutterwave pourra étendre ses produits de transferts de fonds transfrontaliers à l’une des plus grandes puissances du monde.

Cette prouesse est une première pour une entreprise africaine de ce genre en Inde comme l’a rappelé en ces termes un des cofondateurs de la fintech, Olugbenga Agboola. "Flutterwave est la première entreprise africaine de paiements à opérer une expansion à grande échelle en Inde. Cela permettra de rendre les transferts de fonds de l’Inde vers l’Afrique transparents et rapides. Nous sommes une organisation axée sur le partenariat. Donc, si nous voyons plus de partenaires bancaires avec lesquels travailler en Inde, nous allons certainement y adhérer". L’entreprise nigériane ne s’impose aucune limite et voit le partenariat avec Induslnd comme le début d’une grande aventure qui va ouvrir non seulement de nouvelles portes pour Nigeria, mais aussi pour toute l’Afrique.