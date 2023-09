Le président du parti Union Progressiste le Renouveau (Up le renouveau ), Joseph Djogbénou est enfin sorti de son mutisme pour se prononcer sur l’intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( Cedeao) au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel. Dans une interview accordée au journal du parti « L’Union », l’ex président de la Cour constitutionnelle a laissé entendre que « notre pays (le Bénin ,NDLR) n’est et ne saurait être en état de guerre contre aucun peuple frère d’Afrique » .

C’est pour cela qu’’ il a souligné qu’’ « il ne faut point s’alarmer de la détermination de notre pays à travers ses gouvernements successifs à honorer ses engagements internationaux à condition de contribuer à la paix, au renforcement de la démocratie et à la solidarité entre les peuples ». Pour le président de l’Up le Renouveau, « dans ces circonstances, il faut encourager nos dirigeants et les gouvernements des Etats membres de la Cedeao à poursuivre la recherche des meilleures solutions et en assurer la mise en œœuvre de sorte à mettre fin à la cette crise et à faire recouvrer au peuple frère du Niger son droit aux libertés démocratiques, son droit à la paix et son droit au développement ».

Avant de se prononcer sur l’intervention militaire ou non de la Cedeao au Niger, l’ancien ministre a condamné fermement le coup d’Etat du 26 juillet 2023 qui pour lui, est « en rupture avec l’aspiration du peuple nigérien aux valeurs démocratiques et à la liberté ». Pour lui, « quiconque exulte ou exalte ce à quoi nous assistons avec souffrance se met en marge de notre régime politique et contreviendrait à la Constitution ». « C’est cette exigence de fidélité à notre Constitution et à notre histoire que se soumet notre diplomatie sur laquelle le chef de l’État a la haute main » a-t- lâché.