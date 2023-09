Le Brésil, un des plus grands producteurs mondial de poulet, derrière les États-Unis et la Chine, vient de marquer un jalon significatif dans son commerce international en devenant le premier pays à exporter du poulet vers Israël. Cette nouvelle collaboration entre les deux nations est le fruit de négociations fructueuses qui se sont déroulées au cours des dernières semaines. L'ouverture du marché israélien à la viande de poulet brésilienne est le résultat d'une coordination étroite entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (Mapa) et le ministère des Affaires étrangères (MRE).

Cette collaboration a également été renforcée par la participation active du secteur privé national, démontrant ainsi la volonté de l'ensemble du pays de promouvoir les exportations et de diversifier les marchés a-t-on appris de sources généralement bien introduites. Israël, connu pour être l'un des plus grands consommateurs de poulet par habitant au monde, a toujours eu une demande soutenue pour cette viande blanche. Cependant, il est particulièrement exigeant en ce qui concerne les normes alimentaires, notamment en ce qui concerne les produits casher.

C'est pourquoi le Brésil, en tant que pionnier dans l'industrie de la viande de poulet, a entrepris des démarches pour répondre à ces exigences strictes. Les représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Brésil (Mapa) se sont récemment rendus en Israël pour discuter de cette collaboration historique. Au cours de leur visite, ils ont tenu des réunions avec les autorités sanitaires locales et ont inspecté des établissements de production pour recueillir des informations précieuses sur le processus de production de viande casher.

Cette démarche visait à garantir que les entreprises brésiliennes exportant vers Israël respectent scrupuleusement les normes casher, un élément crucial pour l'approbation de cette nouvelle avenue commerciale. La demande israélienne ne se limite pas au simple poulet, mais s'étend également aux coupes à plus forte valeur ajoutée, telles que la poitrine et le shawarma. Cette opportunité représente un potentiel considérable pour les producteurs brésiliens, qui sont réputés pour leur expertise dans le secteur de la volaille. Cette avancée vers l'exportation de viande de poulet vers Israël marque une étape majeure pour le Brésil, qui continue de consolider sa position en tant que leader mondial de l'industrie de la viande.