La guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine, qui a débuté sous l'administration Trump et s'est poursuivie au fil des ans, est un témoignage poignant des tensions grandissantes entre les deux superpuissances économiques mondiales. Alors que les droits de douane et les restrictions commerciales étaient à l'origine des premières escarmouches, le combat s'est rapidement étendu au domaine technologique. Des entreprises comme Huawei ont été prises dans le tourbillon de ces disputes, avec des restrictions d'approvisionnement et des interdictions sur certains marchés.

Ces affrontements ne se limitent pas seulement aux échanges commerciaux ou aux avancées technologiques, mais reflètent également une bataille pour la domination économique et technologique mondiale, où chaque pays tente d'établir et de renforcer sa position dominante dans le paysage mondial du XXIe siècle. L'univers technologique mondial est aujourd'hui secoué par des jeux de puissance.

Huawei frappé de plein fouet

Les dernières sanctions américaines contre Huawei avaient ébranlé le géant chinois, laissant le monde se demander quel serait le prochain mouvement sur l'échiquier technologique international. Mais historiquement la Chine ne s'est jamais laissé faire, et une récente décision concernant le géant américain Apple relance le spectre d'une vengeance possible du côté de Pékin.

Cette semaine, une annonce a inquiété les responsables d'Apple. Et pour cause, la Chine a interdit l'utilisation de l'iPhone dans certaines de ses administrations et entreprises d’État. Une décision qui a fait trembler le marché, avec une chute de près de 3% du titre Apple en une seule journée. Ce mouvement rappelle à certains les restrictions imposées par les États-Unis à Huawei, dans une époque où la guerre technologique sino-américaine semblait avoir atteint son apogée. Mais, pour Apple, la situation est d'autant plus préoccupante que la Chine n'est pas seulement l'un de ses plus gros marchés, elle est aussi le cœur de sa chaîne de production.

Il est à noter que, sur deux jours consécutifs, Apple a perdu plus de 6% de sa valeur en bourse. Une partie de cette inquiétude vient des informations selon lesquelles les autorités chinoises ont non seulement interdit l’utilisation professionnelle des iPhones par les employés d’agences gouvernementales, mais ont aussi restreint l'apport de ce smartphone sur les lieux de travail.

Une vengeance à venir?

Derrière ces mouvements, se pose la question de la réciprocité et du désir de la Chine de promouvoir ses propres technologies. En 2022, Pékin avait déjà demandé le remplacement des équipements informatiques étrangers par des alternatives "made in China". Avec ces restrictions imposées à Apple, la Chine semble vouloir équilibrer les forces en présence, rappelant que dans cette guerre technologique, elle a aussi des cartes à jouer. Reste à savoir si Apple, qui n'a pas encore réagi officiellement, trouvera un moyen de naviguer dans ces eaux agitées tout en préservant ses intérêts économiques.