La Chine prévoit de donner un coup de pouce majeur à son industrie des semi-conducteurs en lançant un nouveau fonds d'État massif de 40 milliards de dollars, selon des sources bien informées. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus du pays pour rivaliser avec les États-Unis et d'autres acteurs clés de l'industrie des puces électroniques. Ce fonds, qui sera probablement le plus important des trois fonds lancés par le Fonds d'investissement pour l'industrie des circuits intégrés de Chine, également connu sous le nom de Big Fund, a un objectif ambitieux de 300 milliards de yuans (41 milliards de dollars).

Il surpasse de loin les fonds similaires lancés en 2014 et 2019, qui avaient permis de mobiliser respectivement 138,7 milliards de yuans et 200 milliards de yuans en investissements. L'un des secteurs clés qui bénéficiera de cet investissement massif sera l'équipement nécessaire à la fabrication de puces électroniques, un domaine stratégique pour la Chine alors qu'elle cherche à atteindre l'autosuffisance dans ce secteur. Cette démarche est devenue encore plus urgente à la lumière des mesures de contrôle des exportations imposées par les États-Unis ces deux dernières années.

Les États-Unis ont justifié ces actions en exprimant des préoccupations quant à l'utilisation de puces avancées par la Chine pour renforcer ses capacités militaires. En octobre, les États-Unis ont renforcé leurs sanctions en empêchant la Chine d'accéder aux équipements avancés de fabrication de puces. Des alliés des États-Unis, tels que le Japon et les Pays-Bas, ont également adopté des mesures similaires, rendant encore plus crucial pour la Chine de développer ses propres capacités dans ce domaine stratégique.

Le fait que ce nouveau fonds ait été approuvé par les autorités chinoises au cours des derniers mois témoigne de l'engagement ferme du gouvernement chinois à soutenir son industrie des semi-conducteurs. Le président chinois Xi Jinping a régulièrement souligné l'importance de parvenir à l'autosuffisance dans ce domaine, conscient des enjeux économiques et géopolitiques qui y sont associés.