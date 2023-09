Salwa Akhannouch, figure emblématique de l'économie marocaine et épouse du Premier ministre Aziz Akhannouch, poursuit son expansion dans le monde des affaires en lançant une nouvelle société ambitieuse. Connue pour sa réussite dans le secteur du commerce de détail grâce à son groupe Aksal, Salwa Akhannouch étend désormais son influence à travers plusieurs domaines, dont l'hôtellerie, la gestion d'entreprise et l'équipement médical. L'annonce de cette nouvelle initiative entrepreneuriale est apparue dans les colonnes de Maghreb Intelligence, qui a révélé que Salwa Akhannouch avait créé la société AKS Mode le 14 juin dernier.

Cette nouvelle entreprise a été officiellement enregistrée au registre du commerce de Casablanca le 31 juillet 2023. L'une des caractéristiques notables de cette nouvelle entreprise est que Salwa Akhannouch en est l'unique actionnaire, démontrant ainsi sa détermination à diriger et à contrôler l'ensemble du projet. Le capital social initial de l'entreprise s'élève à environ 10 000 dollars, ce qui témoigne de la confiance de Mme Akhannouch dans le succès de cette entreprise.

AKS Mode a des projets ambitieux dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, y compris la restauration rapide. La société envisage également de s'engager dans le commerce de vêtements pour hommes et femmes, de produits de beauté et de soins personnels. De manière intéressante, AKS Mode a également obtenu l'autorisation de vendre des équipements médicaux, ce qui ouvre de nouvelles perspectives dans un secteur en constante évolution.

Salwa Akhannouch, qui figure parmi les femmes les plus influentes du Maghreb, est déjà reconnue comme l'une des principales milliardaires du secteur du commerce de détail en Afrique. Elle a acquis cette reconnaissance prestigieuse en août de l'année précédente grâce à son leadership au sein du groupe Aksal. Fondé en 2004, le groupe Aksal, sous la direction de Salwa Akhannouch, a obtenu des droits de franchise exclusifs pour 45 marques de renommée mondiale au Maroc. Cette stratégie a permis d'augmenter considérablement le niveau de luxe et de diversité des produits disponibles sur le marché marocain.

Un autre accomplissement notable de Salwa Akhannouch est le Morocco Mall, inauguré en 2011. Ce centre commercial et de divertissement de 10 hectares a non seulement amélioré le paysage commercial du Maroc, mais il a également contribué à l'essor du tourisme en attirant des visiteurs nationaux et internationaux. En lançant AKS Mode et en étendant son empreinte dans les secteurs de l'hôtellerie, de la gestion d'entreprise et de l'équipement médical, Salwa Akhannouch, démontre une fois de plus sa vision et son engagement envers le développement économique du Maroc.