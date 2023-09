Natie Kirsh, le milliardaire swazi au succès financier impressionnant, occupe une place prépondérante dans le monde des affaires grâce à sa richesse colossale et à ses investissements prospères. Spécialisé dans le secteur de l'approvisionnement alimentaire, il a récemment fait l'objet d'une attention particulière en raison de l'ascension fulgurante de sa valeur nette. Au cours de la dernière année, Kirsh a connu des hauts et des bas financiers, une situation qui reflète l'instabilité des marchés mondiaux, notamment la dévaluation des devises. Toutefois, ce milliardaire a su faire face à ces défis complexes avec une stratégie avisée.

Selon l'indice Bloomberg Billionaires, qui scrute de près la fortune des 500 individus les plus riches de la planète, la valeur nette de Kirsh a enregistré une augmentation spectaculaire de 330 millions de dollars en seulement 39 jours. Le 6 août, elle s'élevait à 6,93 milliards de dollars, pour atteindre un chiffre stupéfiant de 7,26 milliards de dollars le 14 septembre. Cette montée en flèche a représenté un gain moyen de 8,5 millions de dollars par jour, marquant un véritable tournant après une période où sa fortune avait chuté en dessous des 7 milliards de dollars.

Cette récente augmentation de sa richesse consolide sa position en tant qu'homme le plus riche d'Eswatini et le place également parmi les individus les plus fortunés du continent africain selon l'indice Bloomberg Billionaires. Actuellement classé au 326e rang des personnes les plus riches au monde, Kirsh tire une part significative de ses investissements de diverses sources, dont son conglomérat à capital restreint, qui détient une participation majoritaire dans Jetro Holdings, une entreprise majeure de fourniture alimentaire. La valorisation actuelle du Kirsh Group s'élève à 305 millions de dollars.

Kirsh détient une impressionnante participation de 75 % dans Jetro Holdings, une société de portefeuille de biens de consommation basée à New York. Cette société supervise deux entreprises d'épicerie en gros aux États-Unis, à savoir Jetro Cash & Carry et Restaurant Depot. Selon les données de Bloomberg, la participation de Kirsh dans Jetro Holdings est actuellement estimée à 4,85 milliards de dollars, ce qui constitue la majeure partie de sa fortune totale de 7,26 milliards de dollars.

En plus de son investissement majeur dans Jetro Holdings, le milliardaire swazi détient une participation de 54 % dans Abacus Property Group, une société d'investissement immobilier cotée en bourse basée à Sydney, qui est désormais évaluée à 315 millions de dollars. Le portefeuille immobilier de Natie Kirsh comprend des actifs tels que la Tour 42, un gratte-ciel de bureaux de premier plan à Londres, actuellement évalué à 364 millions de dollars, ainsi que l'aéroport de Jandakot à Perth, en Australie.