La Zambie est considérée par de nombreux experts comme l’une des économies les plus dynamiques du continent africain. Ce pays d’Afrique australe, riche en ressource naturelle a enclenché plusieurs mécanismes afin de se créer des opportunités. Depuis son élection à la tête de la Zambie, le président Hakainde Hichilema a fait de la diversification de l’économie nationale son cheval de bataille. Il a parcourt le monde à la rencontre des plus grands dirigeants pour discuter perspectives économiques. Ainsi, il n’a aucun mal à discuter stratégie d’investissement avec Joe Biden, Emmanuel Macron et tout récemment, Xi Jipping.

En effet, Hakainde Hichilema vient de terminer une visite d’État de 6 jours en Chine. Au cours de son séjour dans la deuxième puissance mondiale, le dirigeant zambien a rencontré des chefs d’entreprises et de potentiels investisseurs. La Zambie a pour objectif de se positionner sur le marché des véhicules électriques et compte notamment sur un partenariat avec Pékin pour atteindre son objectif. Les domaines de la télécommunication, des infrastructures, du numérique, de l’industrie minière sont aussi des pans qui ont un très bel avenir en Zambie.

Lusaka veut créer une architecture économique autour de ces domaines et la Chine possède des puissants leviers pour assister le pays d’Afrique Australe dans ce sens. Ce vendredi 15 septembre, au cours de sa rencontre avec Xi Jipping, Hakainde Hichilema a rappelé que la Chine est un partenaire historique de la Zambie. "Les relations d’amitié traditionnellement établies entre la Chine et la Zambie par les générations précédentes de dirigeants des deux pays ont résisté à l’épreuve de l’évolution du paysage international. La ligne ferroviaire de TAZARA est un symbole de l’amitié entre la Chine et l’Afrique, et les peuples de nos deux pays partagent un lien spécial" a déclaré le dirigeant zambien.

De son côté, Xi Jipping a soutenu que l’Empire du Milieu s’est impliqué de manière significative dans la restructuration de la dette zambienne. Ces dernières années, Pékin est devenu le premier investisseur de la Zambie et Hakainde Hichilema a mis à profit son séjour pour réorienter le partenariat sino-zambien. Il va sans dire que la Chine se pose désormais comme un partenaire de choix de la Zambie dans l’atteinte de ses objectifs de développement. Cependant, dans cette quête d’émergence, Lusaka ne mettra pas ses œufs dans un même panier et va continuer à dénicher des opportunités avec d’autres pays et grandes puissances.