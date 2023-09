La Chine et le Bénin multiplient leurs partenariats dans divers domaines. Cette fois-ci, les deux pays ont décidé de se donner la main dans le domaine de l’éducation, dans le cadre de la transformation de l’Enseignement technique et professionnel. Cela s’est concrétisé lors de la participation de Kouaro Yves Chabi, ministre béninois des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, au forum international sur la transformation et le développement de l’Enseignement technique et professionnel. Ce dernier, a été organisé par l’Institut polytechnique de Ningbo du 22 au 27 septembre 2023.

13 autres accords avaient été signés entre le Bénin et la Chine

Le forum a été l’occasion pour les parties chinoise et béninoise de signer deux accords de partenariat. Ces accords ont été signés entre l’institut polytechnique de Ningbo et le Ministère. Les deux parties ont pour centre d’intervention prioritaire le lycée technique d’amitié sino-béninoise d’Akassato. Notons qu’à travers cette rencontre, plusieurs experts ont partagé leurs expériences réussies du développement de la formation professionnelle en Chine. Pour rappel, la signature de ces accords intervient après 13 autres signés entre le Bénin et la Chine, au cours d’une visite du président béninois Patrice Talon à Pékin. Les accords entre les deux parties avaient été signés le vendredi 1ᵉʳ septembre 2023 dans plusieurs domaines tels que l’économie, la santé, le numérique, la douane, la formation, la communication.

Les documents de ces 13 accords de coopération avaient été paraphés pour la partie béninoise par le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le chef de la diplomatie béninoise, Shegun Adjadi Bakari. Au nombre des accords figure le mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la gestion du stockage et de la réduction des pertes post-production des céréales entre l’administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin.