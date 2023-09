Mercedes Wedaa, autrefois employée comme femme de ménage au service du fondateur d'Amazon.com Inc., Jeff Bezos, a enclenché une procédure judiciaire contre son ex-patron en novembre 2022. Cette action en justice vise directement Bezos ainsi que deux entreprises chargées de gérer ses propriétés. Les allégations portées par Wedaa et d'autres employés sont graves, mettant en lumière des conditions de travail dangereuses et insalubres, caractérisées par des quarts de travail épuisants de 14 heures sans pause.

L'embauche de Mercedes Wedaa en 2019 s'est accompagnée d'une condition singulière : travailler au service d'une famille sans être vue. Un point crucial soulevé dans cette affaire est le manque d'installations sanitaires accessibles pour le personnel d'entretien. En présence de la famille Bezos, les femmes de ménage ne pouvaient pénétrer dans la résidence que pour des besoins de nettoyage. L'accès à une salle de bain depuis la buanderie n'était pas envisageable, car cela aurait donné directement sur l'espace de vie de la famille.

Pour atteindre les toilettes, les femmes de ménage étaient contraintes de sortir par la fenêtre de la buanderie, puis de suivre un chemin tortueux jusqu'à une salle mécanique avant de descendre des escaliers pour enfin accéder à une salle de bain. Cette disposition était en place pendant près de 18 mois, et Wedaa affirme qu'elle a entraîné de fréquentes infections des voies urinaires parmi le personnel, en raison de l'accès restreint aux toilettes. Les revendications de Wedaa vont au-delà de l'absence de commodités sanitaires adéquates.

Elle évoque également l'absence de zones de repos pour les femmes de ménage, des repas pris dans les buanderies et un traitement discriminatoire envers les employés hispaniques. De plus, elle prétend avoir exprimé ses préoccupations concernant l'emploi de travailleurs sans papiers, le manque de pauses et les conditions de travail dangereuses. En réaction à ces critiques, Wedaa déclare avoir été rétrogradée puis licenciée, sous le prétexte qu'elle semblait "malheureuse" et que cela nuisait au moral de l'équipe.

Sa demande comprend des arriérés de salaire, des prestations, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts dont le montant reste indéterminé. Cependant, l'avocat de Jeff Bezos, Harry Korrell, rejette vigoureusement ces allégations, les qualifiant de sans fondement et d'absurdes. Il soutient que Wedaa était une femme de ménage principale, recevant un salaire à six chiffres et ayant le contrôle sur ses pauses et heures de repas. Il affirme également que plusieurs toilettes et salles de repos étaient à la disposition du personnel.

De plus, il souligne que Wedaa a intenté cette action en justice après le rejet de sa demande de règlement à hauteur de 9 millions de dollars, insistant sur le fait qu'elle a été licenciée pour des raisons liées à sa performance. L'avocat de Wedaa, Patrick McGuigan, continue de soutenir sa cliente en tant que "personne très crédible" dotée de "preuves convaincantes" pour étayer ses accusations. Le procès mentionne que les femmes de ménage étaient initialement autorisées à utiliser les toilettes dans une salle de sécurité, avant que cette autorisation ne soit révoquée pour "violation du protocole de sécurité".