Ces dernières années, la Chine et les États-Unis multiplient les investissements en Afrique avec des objectifs bien précis. En effet, les deux superpuissances mondiales ont recours à différentes stratégiques pour marquer leur influence économique sur le continent. Dans le domaine des mines par exemple, Pékin et Washington n’ont pas la même approche. L’empire du Milieu privilégie deux approches. La première se résume à acheter la matière brute et la faire acheminer par la suite dans de grands sites chinois.

La seconde consiste à déployer des entreprises chinoises aux quatre coins de l’Afrique pour flairer les bons coups et signer des contrats d’exploitation. Les États-Unis quant à eux privilégient une approche en mode sous-marin. Ils s’associent avec des alliés stratégiques pour cibler les ressources minières vitales et mettent en place un mécanisme pour exploiter judicieusement les ressources. L’Ouganda est un cas palpant de la stratégie des Américains.

Soucieuse de se garantir un stock important en minéraux précieux pour la transition énergétique, la nation la plus puissante du monde avance ses pions dans le pays d’Afrique de l’Est. Washington va ainsi débloquer des fonds importants dans le but de participer activement au développement de la future mine de graphite Orom-Cross. Selon des sources bien introduites, Orom-Cross est en mesure de livrer 101 000 tonnes de concentré de graphite sur 14 ans. Cette mine pourrait dégager un bénéfice annuel de 100 millions de dollars.

Les Américains vont mettre la main sur un minerai inestimable qui a un rôle essentiel dans le processus de fabrication des batteries au lithium. Pour réussir cet investissement, les Américains à travers leur banque de développement vont s’associer à la compagnie minière britannique, Blencowe Resources. Le groupe anglais sera en première ligne dans le dossier Orom-Cross. "C’est l’un (graphite) des composants clés sous-estimés de la batterie lithium-ion et il est irremplaçable à cet égard. Ainsi, toute augmentation prévue de la demande de ces batteries, non seulement pour les véhicules électriques, mais aussi pour le stockage de l’énergie dans toutes les autres capacités renouvelables, continuera d’accélérer la demande de graphite" a laissé entendre le président exécutif de Blencowe Resources. Rappelons que les USA ont déjà annoncé des projets ambitieux dans des pays comme la Tanzanie, la RDC, le Mozambique, la Zambie afin d’exploiter des ressources minières rares. Ces minerais vont jouer un rôle prépondérant dans la mise en place de l’économie de demain.