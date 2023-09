Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions 2023-2024 a été effectué ce jeudi 31 août 2023 à Monaco. A l’issue de ce tirage au sort, le club champion de la France, le Paris Saint-Germain est logé dans le groupe F dit « groupe de la mort ». Ce club français va en découdre avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Quant au deuxième club français, RC Lens, il va évoluer dans le groupe B en compagnie de Séville, Arsenal et PSV Eindhoven.

Demi-finaliste la saison dernière, le Real Madrid hérite du groupe C où il doit rencontrer sur son chemin Naples, Braga et Union Berlin. Manchester City de son côté va affronter dans le groupe G dans lequel sont classés Leipzig, Etoile rouge de Belgrade et Young Boys. Au niveau du groupe H, on retrouvera respectivement Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et Anvers. Il faut rappeler que la phase de groupes de cette édition de la Ligue des champions se déroulera du 19 septembre au 13 décembre 2023. Concernant la première journée, elle se déroulera les 19 et 20 septembre 2023. Notons qu’au terme des 6 journées de la phase de poules à disputer, c’est les deux premiers de chaque groupe qui seront qualifiés pour les huitièmes de finale et les troisièmes seront reversés en barrages de la Ligue Europa.

Liste complète des groupes de Ligue des champions

Groupe A: Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray.

Groupe B : Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, RC Lens.

Groupe C: Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin.

Groupe D: Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real Sociedad.

Groupe E: Feyenoord, Atletico de Madrid, Lazio Rome, Celtic

Groupe F: PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle

Groupe G: Manchester City, Leipzig, Etoile rouge de Belgrade, Young Boys

Groupe H: Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk, Anvers

Déroulement des journées

1re journée : 19-20 septembre

2e journée : 3-4 octobre

3e journée : 24-25 octobre

4e journée : 7-8 novembre

5e journée : 28-29 novembre

6e journée : 12-13 décembre