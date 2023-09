Vous vous demandez si le Bitcoin peut aider les pays en développement à lutter contre l'inflation ? Si c'est le cas, voici ce que Bitcoin est capable de faire. Lorsque Satoshi Nakamoto a rédigé le livre blanc sur le Bitcoin, son objectif premier était de lutter contre l'inflation et de réduire les coûts de transaction liés aux formes traditionnelles de monnaie. Le Bitcoin a été introduit après que le monde ait fait relâche, et l'intention était de sauver les gens de l'inflation. Au fil du temps, la valeur d'un Bitcoin est passée de moins d'un dollar à 61 000 dollars en novembre 2021, sa valeur la plus élevée, et sa valeur actuelle est de 20 000 dollars.

Des investisseurs experts ont prédit que le Bitcoin atteindrait 100 000 dollars à la fin de l'année 2022. Toutefois, cela ne s'est pas produit, car le secteur des crypto-monnaies a été confronté à une certaine volatilité au fil du temps. Bien que les crypto-monnaies comme le Bitcoin soient volatiles, elles restent un bon investissement et présentent plusieurs avantages. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin n'est pas réglementé ou régi par des organismes gouvernementaux et il est disponible en nombre limité.

Lorsque Satoshi a créé le Bitcoin, il a créé un nombre limité de 21 millions de Bitcoins. Lorsque les mineurs ont produit les 21 millions de Bitcoins, il ne peut y en avoir davantage ; c'est le seul nombre qui peut être en circulation. Avec les monnaies traditionnelles, il est possible d'en imprimer de plus en plus au fil du temps, ce qui fait du Bitcoin la solution à l'inflation.

Inflation et pauvreté dans les pays en développement

L'inflation est un problème important dans les pays en développement. La majorité des personnes pauvres vivent dans les pays en développement. La raison pour laquelle la pauvreté est endémique dans les pays en développement est que la plupart des individus dépensent tout leur argent pour des biens essentiels tels que la nourriture et les soins de santé, qui deviennent de plus en plus chers lorsque l'inflation frappe. Ils finissent par dépenser plus d'argent pour des choses et même par réduire leurs dépenses.

L'impression continue de monnaie dans ces pays en développement fait de l'inflation un problème important dans ces pays. Maintenant que les organismes gouvernementaux ne réglementent plus le Bitcoin, certains citoyens l'utilisent pour effectuer des paiements sans vous soucier de l'inflation. Les individus utilisent le Bitcoin pour envoyer des fonds à l'étranger sans subir l'inflation des monnaies locales.

Le Bitcoin a influencé le développement économique de nombreux pays. Ils utilisent le Bitcoin pour les transactions en ligne malgré les niveaux élevés d'inflation. Les individus peuvent facilement se connecter à Internet n'importe où et participer à la crypto-économie. Les pays en développement tels que l'Inde et les pays africains comme le Kenya ont des taux élevés d'utilisation du Bitcoin. Après avoir acheté des Bitcoins, les individus peuvent les échanger sur des plateformes telles que https://enigmaprofit.com/ et gagner plus d'argent. Il n'est pas possible de produire plus de Bitcoins que le nombre prévu par le protocole. Contrairement aux monnaies locales imprimées de temps à autre, le cycle du Bitcoin ne restera qu'à 21 millions, et la valeur de chaque pièce pourrait augmenter à l'avenir.

Le Bitcoin peut aider les personnes non bancarisées

La plupart des personnes non bancarisées sont des personnes à faible revenu issues de sociétés à faible revenu. Ces personnes n'ont pas de compte bancaire en raison des coûts de transaction élevés des banques. Certaines banques ont fixé un montant standard qu'elles doivent laisser sur leurs comptes après les retraits, ce qui pourrait s'avérer plus viable et possible pour les personnes à faibles revenus. Avec de telles règles, ces personnes se retireront des banques parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour cela.

Le Bitcoin, en revanche, n'est pas discriminatoire ou exigeant quant à la personne qui peut l'utiliser. La création d'un portefeuille Bitcoin est simple, et tout le monde peut le faire n'importe où grâce à son téléphone. Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de qui que ce soit pour disposer d'un portefeuille. Les coûts de transaction du Bitcoin sont relativement faibles et il n'y a pas de montant minimum que vous devez laisser dans votre portefeuille de crypto-monnaies. Vous pouvez également vendre tous vos Bitcoins à tout moment. Ainsi, il est plus facile pour les personnes non bancarisées d'acquérir un portefeuille Bitcoin, d'effectuer des transactions à tout moment et même de recevoir des crypto-monnaies de l'étranger.