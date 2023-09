La souveraineté territoriale est au cœur des tensions montantes entre les forces armées maliennes (FAMA) et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Alors que le gouvernement malien, avec le soutien potentiel de la société de sécurité privée russe Wagner, aspire à exercer son autorité complète sur l'ensemble du pays, la CMA appelle à la mobilisation de ses partisans. Cette division met sérieusement en péril les accords de paix d'Alger de 2015, initialement signés pour mettre fin à des années de conflits.

Le récent crash d'un avion militaire malien près de Gao ajoute une couche de complexité à une situation déjà tendue. Alors que les rapports initiaux suggèrent une panne mécanique comme cause de l'accident, la CMA a revendiqué la responsabilité de cet acte. Cette revendication, si elle est confirmée, pourrait représenter un changement significatif dans la dynamique du conflit, qui s'est déjà complexifié avec le retrait progressif de la mission de l'ONU au Mali.

Un appel inquiétant

L'appel de la CMA à ses habitants pour soutenir l'effort de guerre représente un tournant inquiétant. Le groupe exhorte les civils à se tenir à l'écart des zones occupées par l’armée malienne. Cette mobilisation a pour but de reprendre le contrôle territorial, alimentant ainsi les craintes d'une reprise imminente des hostilités avec l’armée malienne qui ne compte sûrement pas se laisser faire.

Dans ce contexte, le Mali est à un carrefour dangereux. Les récents événements ont créé un climat d'incertitude et de méfiance, qui risque d'exacerber les tensions existantes entre les différentes factions. Le pays se trouve ainsi sur un terrain glissant, où chaque nouvel incident pourrait déclencher une spirale de violence incontrôlable. Il devient donc de plus en plus urgent de trouver des voies de dialogue et de réconciliation pour éviter une nouvelle escalade.