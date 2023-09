Depuis son lancement en 2015, l'Initiative Chan Zuckerberg, dirigée par le Dr Priscilla Chan et son mari, le milliardaire américain Mark Zuckerberg, a connu une ascension remarquable dans le monde de la philanthropie scientifique. Ils ont fait une promesse audacieuse : consacrer une grande partie de leur fortune et de leurs actions Meta à la recherche médicale, avec l'ambition de "guérir, prévenir et gérer" toutes les maladies d'ici la fin du siècle. Une promesse qui, huit ans plus tard et après la pandémie mondiale, semble toujours aussi ambitieuse.

Leur engagement financier est impressionnant. Ils ont promis 6,4 milliards de dollars à la science, ce qui en fait l'un des plus gros investisseurs dans ce domaine. De plus, ils se sont engagés à céder 99 % de leurs actions Meta à des œuvres philanthropiques au cours de leur vie, suivant ainsi l'exemple de Bill et Melinda Gates. Mais quelles sont les implications de cette initiative ? Comment le couple Chan Zuckerberg envisage-t-il de réaliser cet objectif colossal ? Lors d'une interview virtuelle à la conférence Fortune's Impact Initiative, le Dr. Chan a expliqué en partie comment cet argent est dépensé. Elle a également parlé de son expérience en tant que pédiatre, qui a en partie inspiré cette décision.

L'Initiative Chan Zuckerberg se décline en trois axes principaux à en croire l'intervention de la femme du milliardaire propriétaire de Meta. Tout d'abord, ils développent des outils open source destinés aux scientifiques, leur permettant ainsi d'effectuer leur travail de manière plus efficace. Ensuite, ils financent des recherches biomédicales d'importance mondiale, soutenant ainsi des projets prometteurs dans le domaine de la médecine. Enfin, ils s'impliquent directement dans la recherche en créant des pôles bio, à San Francisco et bientôt à Chicago, pour des projets nécessitant une collaboration plus intensive.

Le Dr Priscilla Chan, lors de cette interview, a souligné l'importance de ces différentes facettes de l'initiative. Elle a expliqué comment les outils open source permettent aux chercheurs de partager leurs connaissances et leurs découvertes, favorisant ainsi une avancée plus rapide de la science. De plus, le financement de la recherche biomédicale mondiale contribue à résoudre des problèmes de santé à l'échelle planétaire.

Il est essentiel de reconnaitre que cet objectif du couple de milliardaire de "guérir, prévenir et gérer" toutes les maladies d'ici la fin du siècle est ambitieux et peut être difficilement réalisable. La pandémie de COVID-19, qui a éclaté depuis le lancement de l'initiative, a mis en évidence la complexité des défis médicaux. Le Dr. Chan, tout en reconnaissant les défis, reste optimiste quant à la possibilité de réaliser cet objectif en combinant recherche, collaboration et investissements.

Bill et Melinda Gates ont marqué le monde par leur engagement inébranlable dans le secteur de la santé. Leur fondation, la Bill & Melinda Gates Foundation, a consacré des milliards de dollars à des initiatives visant à éradiquer des maladies telles que le paludisme, la poliomyélite et le VIH/sida. Ils ont également investi dans la recherche médicale, l'accès aux vaccins et l'amélioration des systèmes de santé dans les pays en développement. Leur travail a permis de sauver de nombreuses vies et de créer un impact durable sur la santé mondiale.