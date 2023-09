Depuis l'historique alunissage d'Apollo 11 en 1969, la NASA a continué à repousser les frontières de l'exploration spatiale et à établir de nombreux records. Après les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'agence a lancé le programme de navettes spatiales, des vaisseaux réutilisables qui ont permis de construire la Station spatiale internationale en collaboration avec plusieurs nations. La NASA a également déployé le télescope spatial Hubble, offrant à l'humanité des vues sans précédent de l'univers lointain. En parallèle, elle a mis en œuvre des missions audacieuses pour étudier Mars, avec des rovers comme Curiosity et Perseverance, qui ont renforcé notre compréhension de la planète rouge. Le dernier exploit de la NASA? La production confirmée d'oxygène sur la planète rouge.

La quête incessante de conquête et d'exploration de nouveaux horizons a mené l'humanité sur la mystérieuse planète rouge, Mars. Au cœur de cette mission audacieuse se trouvait le rover Perseverance et, encore plus spécifiquement, un instrument innovant du nom de MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment). De la taille d'un four à micro-ondes, ce dispositif avait une mission de taille : produire de l'oxygène directement sur Mars.

Depuis son installation en 2019, MOXIE a réussi, à 16 reprises, à extraire l'oxygène de l'atmosphère martienne. Au-delà de simplement tester cette méthode, les résultats ont démontré un potentiel énorme pour l'avenir de l'exploration spatiale. Si les astronautes peuvent produire sur place le carburant nécessaire pour leur retour sur Terre, cela révolutionne la logistique des missions martiennes. De plus, produire de l'oxygène pour la respiration sur Mars pourrait s'avérer crucial pour des séjours prolongés.

Pamela Melroy, administratrice adjointe de la NASA, n'a pas manqué de saluer cet exploit remarquable. Selon elle, l'efficacité de MOXIE atteste de la faisabilité d'une telle technologie et ouvre la porte à des explorations humaines prolongées sur Mars, voire à une présence constante sur la Lune. Il est intéressant de noter que, malgré la modeste quantité d'oxygène produite – équivalente à ce qu'un petit chien respire en 10 heures – l'importance de cette réalisation ne réside pas dans le volume, mais dans la preuve de concept.

Au cœur du fonctionnement de MOXIE se trouve un processus électrochimique ingénieux. Il s'agit de séparer les atomes d'oxygène des molécules de dioxyde de carbone présentes dans l'atmosphère ténue de Mars. Tandis que le rover Perseverance poursuit de nombreux objectifs scientifiques, MOXIE se distingue par son orientation résolument tournée vers l'avenir. Cette technologie pourrait bien être la clé pour assurer la survie des humains sur Mars, tout en garantissant leur retour sûr et sain sur notre planète natale.