Prince Jackson, le fils du regretté roi de la pop, Michael Jackson, a récemment accordé une interview au célèbre boxeur Mike Tyson sur son podcast, "Hotboxin' with Mike Tyson". Au cours de cette conversation franche, le jeune homme de 26 ans a partagé des révélations fascinantes sur la vie de son père et ses propres regrets. Michael Jackson, une icône mondiale de la musique, était souvent admiré pour son talent incommensurable, mais derrière le rideau de la célébrité, il portait un fardeau que peu de gens connaissaient.

Mike Tyson, l'ancien champion du monde de boxe, est bien connu pour animer un podcast où il invite diverses personnalités à partager leurs expériences et leurs points de vue. Récemment, il a eu l'honneur de recevoir Prince Jackson, le fils de Michael Jackson et de Debbie Rowe. Lors de cette conversation, Prince a ouvert une fenêtre sur l'univers intérieur de son père, révélant que Michael Jackson était souvent tourmenté par des angoisses et des préoccupations. Prince a expliqué que malgré le fait d'avoir grandi dans un environnement rempli de fans et de célébrité, il n'a pu voir son père sur scène qu'une seule fois, en 2001.

C'était une année spéciale où Michael Jackson s'était produit au Madison Square Garden pour célébrer ses trente ans de carrière, un événement mémorable pour tous les fans de la pop. Il a également expliqué comment son père revenait à la maison avec une lourde charge émotionnelle, inquiet pour sa sécurité personnelle, sa carrière et ses biens. Ces préoccupations étaient enracinées dans une certaine paranoïa, une constante sensation de menace pesant sur lui. Parmi les sources de cette paranoïa, Prince a souligné que son père, la légende Michael Jackson se sentait spécialement vulnérable face aux puissants dirigeants de l'industrie musicale.

Cette révélation révèle une dimension moins connue de la vie de la pop star, montrant qu'il était confronté à des défis et des pressions considérables dans son rôle d'artiste de renommée mondiale. Cependant, l'entretien avec Prince ne se limite pas à ces révélations sur les inquiétudes de son père. Il offre également un aperçu des sentiments personnels de Prince par rapport à la vie de son père. L'un des regrets les plus profonds de Prince Jackson est de n'avoir pas eu l'opportunité d'assister au spectacle tant attendu de Michael Jackson, "This Is It".

Ces concerts devaient avoir lieu à Londres de juillet 2009 à mars 2010, mais le décès tragique de son père le 25 juin 2009 a mis fin à ces projets. Michael Jackson, l'icône incontestée de la musique pop, demeure un nom qui transcende les générations et les frontières. Né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, il a conquis le monde avec sa voix enchanteresse, ses mouvements de danse révolutionnaires et son charisme inégalé.

Surnommé le "Roi de la Pop", Michael Jackson a marqué l'histoire de la musique avec des albums emblématiques tels que "Thriller", l'album le plus vendu de tous les temps, "Bad" et "Off the Wall". Ses chansons intemporelles comme "Billie Jean", "Beat It" et "Smooth Criminal" continuent d'inspirer et d'enchanter des millions de fans à travers le monde. Mais Michael Jackson était bien plus qu'un artiste. Il était un visionnaire qui a redéfini les normes de l'industrie musicale. Sa créativité sans limite l'a conduit à créer des vidéoclips révolutionnaires, dont le légendaire clip de "Thriller", qui reste une référence dans l'histoire du cinéma musical.