L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a récemment approuvé une demande de brevet qui risque de faire sensation dans le monde de la technologie portable. Microsoft, le géant de la technologie basé à Redmond, a conçu un sac à dos intelligent alimenté par l'intelligence artificielle (IA) qui pourrait bien être une véritable révolution. Bien que les appareils intelligents aient envahi notre vie quotidienne, des smartphones aux maisons intelligentes, ce sac à dos intelligent représente une toute nouvelle frontière de l'innovation technologique.

La demande de brevet a été initialement déposée par Microsoft en mai 2023, mais elle n'a été approuvée par l'USPTO que récemment, ouvrant ainsi la voie à la collecte de commentaires du public. Ce sac à dos intelligent ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Il est équipé d'une caméra, d'un microphone, d'un haut-parleur, d'une interface réseau, d'un processeur et de stockage, ce qui lui permet d'exécuter une variété de tâches grâce à l'IA. La véritable innovation réside dans la polyvalence de ce sac à dos.

Comment il fonctionne

Le processus de fonctionnement est divisé en plusieurs étapes. Tout commence lorsque le sac à dos reçoit votre commande. Il procède alors à une analyse automatique de l'environnement à l'aide de ses capteurs, puis transmet ces données à son moteur d'IA. Ce dernier interprète les informations en utilisant la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel. Ensuite, l'IA renvoie une réponse, qu'il s'agisse d'une réponse à votre demande, d'un accusé de réception que la tâche a été accomplie, ou d'une demande de précisions supplémentaires.

Actuellement, il existe peu de sacs à dos intelligents dotés de l'IA sur le marché. Microsoft fait figure de pionnier avec cette innovation, bien que d'autres entreprises comme Targus et Intel aient également exploré ce domaine. Le sac à dos intelligent de Microsoft promet d'être une avancée significative dans le monde de la technologie portable, offrant des fonctionnalités inédites qui pourraient changer la façon dont nous interagissons avec notre environnement au quotidien.

Un véritable assistant numérique

Le sac proposé par Microsoft agit comme un assistant numérique mains libres, capable de répondre à une multitude de commandes et de questions. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous accompagner lors de vos activités de ski et de vous indiquer si vous pouvez skier dans la direction que vous envisagez. Grâce à ses capteurs, le sac à dos balaye automatiquement les environs pour vous fournir une réponse précise. Mais les possibilités ne s'arrêtent pas là. Imaginez-vous debout devant une affiche de concert et demandant au sac à dos d'ajouter un rappel à votre calendrier pour assister à l'événement.

Il peut également vous renseigner sur les prix des articles dans un supermarché, vous indiquer s'ils sont en promotion, et même comparer les prix avec d'autres magasins. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce sac à dos intelligent est sa capacité à comprendre le contexte. Il peut interpréter des commandes contextuelles liées à votre environnement, grâce à une intelligence artificielle avancée. Par exemple, si vous donnez une commande en rapport avec votre situation actuelle, le sac à dos la comprendra en analysant l'environnement et en utilisant l'IA pour répondre de manière appropriée.