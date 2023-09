Sur le plan des ressources minières, l’Afrique regorge d’un immense potentiel. On retrouve tous les minerais et pierres les plus inestimables du monde en Afrique. L’Afrique Centrale en particulier est une zone extrêmement riche. En outre, les experts s’accordent à dire que la République Démocratique du Congo (RDC) est une terre bénite en ressources naturelles. On ne compte plus les filons miniers inestimables qui se trouvent dans le sous-sol de la RDC. Coltan, Zinc, Or, Manganèse, Lithium, Cobalt, Cuivre, toutes ces ressources minières sont présentes en grande quantité en République Démocratique du Congo.

Conscient de son immense potentiel, la RDC vient d’annoncer un important projet qui pourrait la faire basculer dans une autre dimension. En effet, le pays envisage la construction d’une usine ultra moderne pour transformer le Cuivre et le Cobalt. La RDC est le troisième producteur mondial de Cuivre et fournit environ 70 % de l’offre mondiale de cobalt. Cependant, faute de la présence d’infrastructures de qualité, la République Démocratique du Congo ne représente que 1 % de la production raffinée de cobalt. À titre de comparaison, la Chine c’est 70 % de la production raffinée du métal.

Avec son projet de construction d’usine, la RDC veut se donner les moyens de jouer dans la cour des grands. Selon des sources bien introduites du média Bloomberg, le coût global de ce projet s’élève à 350 millions de dollars. D’après les informations du journal américain, c’est la société locale Buenassa Sarl qui va piloter le projet de construction de l’usine. Buenassa Sarl a pour ambition de recueillir les différents stocks provenant des mines artisanales pour ensuite procéder au raffinage du Cuivre et du Cobalt. Avec cette approche, l’entreprise nationale se dit être en mesure de produire des cathodes de cuivre et de l’hydroxyde de cobalt, des matériaux précurseurs pour les batteries des véhicules électriques.

Pour mobiliser les 350 millions de dollars, Buenassa Sarl pourra compter sur l’accompagnement du gouvernement congolais et d’une société de conseil financier installé aux États-Unis. Depuis son arrivée au pouvoir, le président congolais Félix Tshisekedi a enclenché divers mécanismes pour contrôler les ressources minières nationales. En effet, le gouvernement veut sortir de cette tendance qui consiste à exporter de manière brute la matière première et proposer un ensemble de valeur ajoutée qui sera plus que bénéfique à l’économie du pays. En installant une raffinerie sur place, la RDC sera en mesure de contrôler toute la chaîne de production et capter par la même occasion les flux de capitaux. L’essentiel de la production du Cuivre et du Cobalt provient de la transformation artisanale et il est grand temps de changer cette donne pour entrevoir de nouvelles perspectives.