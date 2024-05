Maghreb: cette compagnie veut renforcer sa flotte en prévision du Mondial 2030

Photo DR

Royal Air Maroc, une compagnie aérienne en pleine expansion, prépare le terrain pour le grand rendez-vous du Mondial 2030, qui se tiendra conjointement au Maroc, en Espagne et au Portugal. Dans une démarche ambitieuse, la compagnie nationale marocaine a annoncé son intention de renforcer sa flotte d’avions afin de contribuer pleinement à la réussite de cet événement planétaire.

Avec pour objectif de porter sa flotte à 130 avions d’ici 2030, Royal Air Maroc affiche une détermination sans faille à jouer un rôle majeur dans l’organisation de cette Coupe du monde tant attendue. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement récemment adopté par la compagnie, démontrant ainsi son engagement envers la concrétisation des ambitions nationales.

Abdelhamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, a souligné l’importance stratégique de cette démarche lors d’une conférence tenue à Casablanca. Il a affirmé que la compagnie avait anticipé le désir du Royaume d’accueillir cet événement mondial et qu’elle était déterminée à y contribuer de manière significative. Addou a mis en avant l’ampleur de cette entreprise en soulignant que près de trois quarts des 130 avions seraient utilisés de manière continue à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Pour accompagner cette expansion, des investissements massifs sont également prévus dans les infrastructures aéroportuaires. Addou a annoncé la construction d’une nouvelle gare et d’une piste d’atterrissage pour répondre aux besoins croissants de la compagnie et garantir le bon déroulement des opérations. Il a également insisté sur l’importance de respecter les délais dans l’exécution des travaux et de prévoir des plans alternatifs pour faire face à la demande actuelle, soulignant ainsi la rigueur et le professionnalisme dont fait preuve Royal Air Maroc dans la conduite de ses projets.

Dans cette perspective, le projet de construction d’une gare pour le train à grande vitesse « Al Boraq » à l’intérieur du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V revêt une importance particulière. Cette initiative vise à faciliter les déplacements des voyageurs en reliant les aéroports aux principales villes du pays, contribuant ainsi à pallier le problème de disponibilité des taxis et à offrir une expérience de voyage fluide et efficace.