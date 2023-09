Les Béninois connaissent un peu plus les localités d’implantation des mini-stations commandées par le gouvernement du Président Patrice Talon, ceci pour formaliser et sécuriser l’activité de distribution de l’essence frelatée communément appelée « Kpayo ». Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a dévoilé ce mardi 26 septembre 2023 ces localités en marge du compte rendu du conseil des ministres.

Selon lui, « dans l’immédiat, les 2000 mini-stations déjà livrées sur au moins 5000 commandées, vont permettre de couvrir en général le grand Nokoué et aussi des Communes où à l’heure actuelle, il n’y a pas de stations-services formelles. Pour rappel, il y a encore quelques Communes qui, du fait de leur position, ont été assez désaffectées par le passé, et il n’y a pas eu d’infrastructures en la matière ».

Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que le vœu de l’Etat béninois est de permettre à ces zones ciblées et dans lesquelles le besoin est urgent de bénéficier des premières machines qui seront déployées et qu’après l’implantation des mini-stations dans les localités du grand Nokoué et communes désaffectées, le même exercice pourra s’étendre sur toute l’étendue du territoire national.

« Au fur et à mesure que le reste de la commande va arriver, cela va s’étendre à toutes les localités du pays afin qu’à terme, il n’y ait plus de façon structurelle, aucune raison qui justifierait que l’on importe de l’essence de contrebande et qu’il n’y ait plus de localités du Bénin, où l’on se rende sans pouvoir disposer d’une station formelle sur laquelle s’approvisionner en produits pétroliers » a précisé le Secrétaire général adjoint du gouvernement.