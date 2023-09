Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury est l’un des évènements sportifs les plus attendus de l’année. Le combat entre les deux superstars est prévu pour se tenir à Riyad (Arabie Saoudite) en octobre. Les deux boxeurs affutent actuellement leurs armes et tiennent en haleine leurs fans à travers le monde. On peut voir comment les boxeurs se préparent méthodiquement lors de séances d’entraînement. Les capsules de vidéos et les photos de ces séances sont virales sur le net. Depuis quelques mois, le Britannique et le Camerounais s’envoient aussi quelques punchlines mémorables pour maintenir un climat d’excitation.

L’on commence à avoir quelques détails de ce combat qui s’annonce exceptionnel. Tout d’abord, il ne mettra pas en jeu le titre de champion du monde WBC. Ensuite, les deux boxeurs vont s’affronter dans un duel qui pourrait s’étaler sur 8 rounds voir plus. Le jeudi dernier, les deux champions ont fait la promotion de leur combat à Londres. Tyson Fury dans son style sulfureux et provocateur est revenu sur les enjeux du combat en ces termes : "Si je perds contre un aspirant numéro un ou un champion, on dira : "Il a perdu contre un champion, peu importe". Mais si je perds contre un combattant de MMA, je ne pourrai plus jamais me montrer en public. Les gens vont se moquer de moi pour toujours".

Tyson Fury a ajouté qu’il va mettre tout en œuvre afin d’être prêt pour le rendez-vous. Francis Ngannou dans une posture plus calme tout en sérénité a affirmé qu’il s’apprête à réaliser un rêve d’enfant. Le natif de Batié (Cameroun) dira qu’il a toujours voulu pratiquer le noble art et qu’il va se donner les moyens pour relever le challenge. "Depuis mon enfance, je rêvais de devenir boxeur et aujourd’hui, ce n’est pas seulement que je vais boxer, mais je vais boxer le plus grand de la montagne, vous savez. D’habitude, je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi, mais là, c’est tellement énorme que je ne peux pas m’empêcher d’y penser. Pour moi, c’est plutôt l’histoire qui va s’écrire à Riyad le 28 octobre".

L’ex-champion de MMA est coaché par Mike Tyson, légende absolue de la boxe qui lui propose un accompagnement spécial. Malgré son amour pour la boxe, Francis Ngannou va se lancer en terrain inconnu. Il va affronter l’un des meilleurs boxeurs de cette décennie. Cependant, le Camerounais aime les défis. De la manière dont il a gravi les échelons de l’UFC, c’est de cette même manière qu’il compte s’imposer en boxe anglaise.