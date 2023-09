L’ambassadeur français à Niamey a finalement quitté le pays dans la matinée de ce mercredi 27 septembre. L’information a en effet été confirmée selon l’Agence de Presse Française par une source au sein du ministère de l'Intérieur nigérien. L’avion transportant l’ambassadeur français au Niger Sylvain Itté et ses six collaborateurs aurait pris la direction du Tchad, toujours selon ladite source. Son départ intervient ainsi quelques jours après l’annonce qui a été faite par le président français Emmanuel Macron à la faveur d’une interview.

L’homme fort de l’Élysée avait finalement déclaré que son gouvernement mettait un terme au bras de fer qu’il a engagé avec les nouvelles autorités du Niger. « Nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger », a-t-il poursuivi dans sa déclaration après avoir déclaré qu’il rappelait son ambassadeur. Quelques semaines plus tôt, il avait opposé une fin de non-recevoir à la demande qui avait été adressée à son gouvernement par rapport au rappel de son ambassadeur. Les nouvelles autorités nigériennes avaient alors annoncé que l’immunité de l’ambassadeur Sylvain Itté lui a été retirée.

Des instructions avaient alors été données à la police afin que le diplomate français soit expulsé. Pour bon nombre d’observateurs, la finale de cette situation est perçue comme un échec pour la diplomatie française. Les nouvelles autorités, pour leur part, n’ont pas caché leur joie suite à l’annonce faite par le président français dimanche dernier. Par le biais d’un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qu’il s’agit simplement d’un « moment historique » et d’une « nouvelle étape vers la souveraineté ».

Ce fut également pour eux l’occasion de lancer un avertissement à l’endroit des autres forces qui représenteraient une menace pour leur pays.« C’est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu’ils le veuillent ou non. Nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger », a martelé le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).