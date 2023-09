Face à une situation préoccupante au Niger, la communauté internationale a manifesté sa volonté d'apporter un soutien aux populations. Dans ce contexte, le Togo se distingue en adoptant une démarche constructive et coopérative. Ce pays ouest-africain a récemment confirmé son engagement à faciliter le travail des agences humanitaires des Nations Unies, dont l'objectif principal est de fournir une assistance cruciale aux populations en danger. Cet engagement du Togo intervient après une demande formulée par le Sous-Secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires. Ce dernier a sollicité la CEDEAO pour assurer un acheminement sans entraves de l'aide humanitaire au Niger.

Il est à noter que cette demande survient dans un contexte particulier, celui de la suspension des transactions commerciales avec le Niger par plusieurs pays de la sous-région, suite au renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. La décision du Togo, confirmée par le Ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, se veut être une réponse empreinte d'humanité face à une situation de crise. Bien que les sanctions économiques envers le Niger soient maintenues, avec notamment la suspension par l'Office Togolais des Recettes des transactions et services de transit vers et depuis le Niger, le Togo montre une distinction claire entre les impératifs politiques et la nécessité humanitaire.

Dans sa communication, la diplomatie togolaise a souligné l'importance de considérer "l'intérêt du peuple frère nigérien et de notre communauté". Pour finir, cette initiative du Togo est un rappel puissant que, même dans les moments les plus complexes sur le plan politique, la priorité reste l'humanité et le bien-être des populations vulnérables. Il est à espérer que d'autres nations suivront cet exemple, en mettant de côté les divergences politiques pour se concentrer sur l'essentiel : sauver des vies.