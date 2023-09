L’annonce relative au départ de l’ambassadeur français en poste à Niamey a été très positivement accueillie par les nouvelles autorités nigériennes. Par le canal d’un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), n’a pas caché sa joie face à cette décision française. Pour les militaires, il s’agit simplement d’un « moment historique » et d’une « nouvelle étape vers la souveraineté ». Ce fut également pour eux l’occasion de lancer un avertissement à l’endroit des autres forces qui représenteraient une menace pour leur pays.

« C’est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu’ils le veuillent ou non. Nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger », a martelé le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Le bras de fer entre les militaires nigériens et la France a débuté suite au Coup d’État ayant consacré le départ du pouvoir de Mohamed Bazoum. Le Niger avait demandé à la France de rappeler son ambassadeur. Mais Paris a fait savoir qu’elle ne reconnaît pas l’autorité des militaires, refusant ainsi de se conformer à la demande française. À chaque niveau, le Niger durcissait le ton. Il y a quelques semaines, le statut de diplomate avait été retiré au diplomate français suite à la décision de la France.

La police avait d’ailleurs été instruite aux fins de l’expulser dès qu’il sort des locaux de l’ambassade. De son côté, la France a dénoncé une prise d’otage de son ambassadeur. Ce dimanche, à la faveur d’une interview qu’il a accordée à un média français, Emmanuel Macron a décidé de « ramener son ambassadeur ». « Nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger », a-t-il poursuivi dans sa déclaration.